Aramco advierte de consecuencias "catastróficas" de la guerra en el mercado petrolero

La guerra en curso en Oriente Medio podría resultar desastrosa para el mercado petrolero, por lo que es fundamental reabrir el estrecho de Ormuz, afirmó este martes el presidente y CEO de la petrolera Saudi Aramco, Amin H. Nasser.

"Cuanto más dure la perturbación, más catastróficas serán las consecuencias para los mercados petroleros mundiales y más drásticas las consecuencias para la economía global", dijo en una conversación con medios en el 11º día de conflicto.

"Es absolutamente crucial que se reanude el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz", por donde transita el 20% del crudo consumido a nivel mundial y cerrado de facto por los iraníes en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel, añadió Nasser.