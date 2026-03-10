Aramco registra una caída en sus beneficios anuales y anuncia su primera recompra de acciones

Por Yousef Saba

10 mar (Reuters) - La empresa saudí Aramco, el mayor exportador de petróleo del mundo, registró una caída del 12% en sus beneficios anuales, debido principalmente al descenso de los precios del crudo, pero anunció que recompraría acciones por valor de hasta US$3000 millones en su primera operación de recompra.

El programa de recompra se llevará a cabo durante los próximos 18 meses. Hasta ahora, la empresa se ha basado en el pago de dividendos masivos para recompensar a los accionistas.

Los resultados se producen en un momento de gran volatilidad para los mercados petroleros mundiales, ya que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado el cierre casi total del estrecho de Ormuz y ha obligado a varios productores regionales a reducir su producción.

El crudo Brent, que el lunes subió hasta cerca de los 120 dólares, cotiza este martes en torno a los 93 dólares.

Aramco declaró unos ingresos netos de 93.400 millones de dólares para 2025, por debajo de la estimación consensuada de LSEG, que era de 95.600 millones de dólares.

En el cuarto trimestre, el beneficio neto cayó un 20,5%, hasta casi 17.800 millones de dólares, debido al aumento de los costes operativos, lo que supone el duodécimo trimestre consecutivo de descenso interanual de los beneficios.

Aramco confirmó el pago de un dividendo base de 21.100 millones de dólares para el cuarto trimestre y 219 millones de dólares en dividendos vinculados al rendimiento, un mecanismo calculado en función del flujo de caja libre introducido tras los enormes beneficios obtenidos en 2022 tras la guerra de Ucrania.

El total de dividendos pagados durante el año fue de 85.500 millones de dólares, frente a los 124.000 millones de 2024.

Aramco ha sido durante mucho tiempo una fuente de ingresos para el Estado saudí, que depende de los combustibles fósiles para más de la mitad de los ingresos del país. El reino posee directamente casi el 81,5% de la empresa y su inversor soberano, el Fondo de Inversión Pública (PIF, por sus siglas en inglés), posee otro 16%.

Los ingresos totales del año cayeron un 7,2%, hasta los 415.800 millones de dólares, debido al descenso de los precios del crudo, así como de los productos refinados y químicos.

El ratio de apalancamiento de la empresa, una medida de su endeudamiento, cayó al 3,8% a finales de 2025, frente al 4,5% de finales de 2024.

(Información de Yousef Saba; edición de Edwina Gibbs; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)