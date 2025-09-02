Aranceles causan una alteración "sin precedentes" de las normas comerciales mundiales, según la OMC

GINEBRA, 2 sep (Reuters) -

La proporción del comercio mundial que se realiza en las condiciones de la OMC ha caído al 72% y podría descender aún más, en un contexto de una mayor perturbación del sistema comercial internacional de los últimos 80 años, dijo el martes a Reuters la directora general de la Organización Mundial del Comercio.

"Estamos experimentando la mayor alteración de las normas del comercio mundial, sin precedentes en los últimos 80 años", dijo Ngozi Okonjo-Iweala en una entrevista al inicio de su segundo mandato al frente del organismo de vigilancia del comercio con sede en Ginebra.

"Así que no es sorprendente que algunos cuestionen el sistema de comercio mundial (...) y su previsibilidad", añadió, al tiempo que señalaba señales de resistencia.

Desde la introducción de los aranceles del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, la proporción del comercio mundial realizado bajo los términos de nación más favorecida de la OMC se ha reducido de alrededor del 80%, según muestran los datos de la agencia. Este principio exige a los miembros de la OMC que traten a todos los demás de la misma manera.