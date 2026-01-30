Aranceles de EE. UU. a países que ayuden a Cuba con petróleo podría provocar "crisis humanitaria de gran alcance" (Sheinbaum)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que la aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos a los países que ayuden a Cuba con suministro de petróleo podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, firmó el jueves una orden ejecutiva que amenaza con aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba, una medida que considera necesaria para la "seguridad nacional" pero que La Habana tachó de "brutal acto de agresión".

"La aplicación de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano", dijo la presidenta izquierdista en respuesta al decreto de Trump, durante su habitual rueda de prensa matinal.