Aranceles de EEUU a China el 1 de noviembre dependen de lo que haga Pekín, dice Greer a CNBC

Por Andrea Shalal, David Lawder y Jasper Ward

WASHINGTON, 14 oct (Reuters) - El representante de Comercio estadounidense, Jamieson Greer, dijo el martes que depende de China si los aranceles adicionales del 100% a sus exportaciones a Estados Unidos entran en vigor el 1 de noviembre o antes, pero reconoció que podría ser difícil para Pekín encontrar una rampa de salida.

Greer dijo a CNBC que funcionarios estadounidenses y chinos se reunieron para mantener conversaciones en persona en Washington el lunes, y que pensaba que todavía había una oportunidad de resolver una disputa sobre las restricciones a los minerales críticos.

"Creemos que podremos resolverlo, pero, una vez más, no podemos permitir que los chinos mantengan este régimen y quieran tener poder de veto sobre las cadenas de suministro de alta tecnología del mundo", dijo. "Creo que se han dado cuenta de que se han excedido".

Los mercados financieros se han visto sacudidos en los últimos días por una fuerte escalada en la guerra comercial entre Estados Unidos y China después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció aranceles del 100% a los productos chinos -además de tasas que promedian el 55%- en represalia por la drástica ampliación de los controles de exportación de tierras raras por parte de Pekín.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el Ministerio de Comercio de China se esforzaron por calmar a los mercados esta semana, asegurando a los inversores que había conversaciones en curso para desactivar una escalada mayor.

El Fondo Monetario Internacional advirtió el martes de que una escalada importante en la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo podría ralentizar la producción económica mundial y aumentar la inflación.

Greer dijo que Trump era un "negociante" y que él y Bessent habían logrado encontrar un camino a seguir con los chinos en el pasado. Agregó que los funcionarios chinos hicieron declaraciones contradictorias durante la reunión del lunes sobre el propósito de las restricciones.

Afirmaron tanto que las restricciones eran una represalia frente Estados Unidos por otras medidas, como que servían a fines de seguridad nacional, pero no podían tener las dos cosas, dijo Greer.

En declaraciones a la CNBC, Greer señaló que Estados Unidos tenía su propia influencia, ya que la economía china estaba muy orientada a la exportación, el valor de sus propiedades había bajado y se enfrentaba a una elevada tasa de desempleo.

"Ambas partes tenemos influencia. Tenemos nuestros propios controles de exportación que podríamos imponer si lo necesitamos", afirmó. "Pero no es eso lo que pretendemos.

Estamos intentando tener una buena relación con los chinos y por eso necesitamos que cambien.

Dijo que todavía había un plan para que Trump y el presidente chino Xi Jinping se reunieran, pero no garantizó que sucedería. (Reporte de Andrea Shalal, David Lawder y Jasper Ward. Editado en español por Manuel Farías)