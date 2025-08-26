Aranceles de EEUU, cambio climático y menor cosecha de Brasil impulsan alza del café: Nogueira de la OIC
- 1 minuto de lectura'
BOGOTÁ, 26 ago (Reuters) - La imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, el cambio climático y una menor cosecha de Brasil están impulsando el alza de los precios del café, dijo el martes a Reuters la directora ejecutiva de la Organización Internacional del Café (OIC), Vanusia Nogueira.
La experta aseguró que, pese a la tendencia al alza, los precios del café enfrentan volatilidad y el mercado incertidumbre a medida que aumenta el consumo y se reducen los inventarios.
"Es el tema de la quiebra de la cosecha de Brasil, el anuncio de que no vamos a tener lo que se esperaba, que vamos a tener menos café, sumado a los eventos climáticos, además de los aranceles", aseguró Nogueira a Reuters en Bogotá al margen de un evento en la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.
(Reporte de Luis Jaime Acosta, editado por Nelson Bocanegra)
