Aranceles de EEUU, cambio climático y menor cosecha de Brasil impulsan alza del café: Nogueira de la OIC

BOGOTÁ, 26 ago (Reuters) - La imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, el cambio climático y una menor cosecha de Brasil están impulsando el alza de los precios del café, dijo el martes a Reuters la directora ejecutiva de la Organización Internacional del Café (OIC), Vanusia Nogueira.

La experta aseguró que, pese a la tendencia al alza, los precios del café enfrentan volatilidad y el mercado incertidumbre a medida que aumenta el consumo y se reducen los inventarios.

"Es el tema de la quiebra de la cosecha de Brasil, el anuncio de que no vamos a tener lo que se esperaba, que vamos a tener menos café, sumado a los eventos climáticos, además de los aranceles", aseguró Nogueira a Reuters en Bogotá al margen de un evento en la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

(Reporte de Luis Jaime Acosta, editado por Nelson Bocanegra)