Aranceles de EEUU están detrás de alza de precios mundiales del arábica: exportadores brasileños

Por Roberto Samora

SAO PAULO, 22 ago (Reuters) - El mercado mundial de café arábica se disparó en agosto, con una subida de los precios de más del 30% en la bolsa ICE, impulsada sobre todo por las fuertes alzas arancelarias de Estados Unidos, dijo el viernes el jefe del consejo de exportadores de café de Brasil, Cecafé.

El arancel del 50% impuesto al café brasileño por la administración Trump desde el 6 de agosto ha hecho inviables las exportaciones a Estados Unidos y ha perturbado los mercados, dijo el presidente de Cecafé, Marcio Ferreira, en una entrevista.

"En las reuniones que tuve con la parte estadounidense, dejé claro que el aumento de los aranceles creó un ambiente de incertidumbre e hizo subir los precios del café a nivel mundial, y puede que no haya techo", dijo Ferreira.

"El mercado no puede ver aún dónde está el pico de los precios", añadió.

Los futuros del café arábica en el ICE, negociados en Nueva York, cotizaban el viernes en torno a los US$3,74 por libra, frente a los US$2,8 de fines de julio.

El rendimiento de la cosecha en Brasil, el mayor productor y exportador mundial de café, no ayudará en breve, dijo Ferreira.

La recolección de la cosecha de arábica de 2025, que está a punto de finalizar, produjo cerca de un 10% menos de lo esperado, señaló, añadiendo que es probable que las heladas de este mes reduzcan la producción del año próximo.

(Escrito por Oliver Griffin; editado en español por Carlos Serrano)