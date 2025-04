Aranceles de EEUU provocan incertidumbre a exportadores chinos

GUANGZHOU, China (AP) — Los exportadores de la feria comercial más grande de China hablaron el miércoles de envíos detenidos y pronósticos de ventas más bajos debido a la continua guerra comercial con Estados Unidos.

Zhang Haiyun, directora de ventas en el extranjero de Airdog, un fabricante de purificadores de aire con sede en la ciudad oriental china de Suzhou, dijo que su empresa detuvo sus envíos a Estados Unidos desde que el presidente Donald Trump anunció aranceles generales del 145% a todos los productos importados de China.

“Básicamente, no hay empresas de transporte dispuestas a aceptar pedidos porque nadie sabe qué pasará con los aranceles cuando lleguen las mercancías”, dijo Zhang a The Associated Press desde su stand en la Feria de Cantón, que es el evento comercial más grande y antiguo de China.

Los llamados “aranceles recíprocos” de Trump a China, y esencialmente a todos los demás socios comerciales de Estados Unidos, pesaron mucho en la feria bianual, que se celebra desde 1957.

Aunque Estados Unidos ha pospuesto la implementación de la mayoría de los aranceles por tres meses, los gravámenes sobre productos chinos siguen vigentes a la espera de un acuerdo comercial entre las dos naciones. Beijing ha tomado represalias con aranceles a productos estadounidenses que suman un 125%.

Zhang dijo que los aranceles recíprocos se implementaron justo cuando el negocio de su empresa en Estados Unidos había comenzado a crecer. Airdog vende varios modelos de purificadores de aire en Estados Unidos y en más de 90 países y regiones de todo el mundo, con un enfoque en los países en desarrollo que han incrementado el comercio con China bajo la iniciativa de la Franja y la Ruta de Beijing.

Señaló que su empresa esperaría a ver cómo se desarrollan las cosas antes de trasladar la producción a otros países del sudeste asiático.

Muchas empresas chinas han abierto fábricas en el extranjero desde el primer mandato de Trump en un intento de evitar los aranceles recíprocos entre China y Estados Unidos. Pero en su nueva ronda de anuncios de aranceles, Trump impuso altos aranceles a naciones del sudeste asiático, que incluyen gravámenes del 49% a las importaciones de Camboya y del 46% a las mercancías de Vietnam.

Esta semana, el presidente de China, Xi Jinping, está de gira por Vietnam, Camboya y Malasia, defendiendo el libre comercio.

Exportadores de China y del sudeste asiático han expresado su preocupación por el impacto de los aranceles en las líneas de producción y las cadenas de suministro.

Wallace Huang, director de negocios de exportación en Weking Group, que fabrica pequeños electrodomésticos como arroceras, freidoras de aire y hervidores eléctricos, dijo que, por el momento, su empresa ha suspendido sus negocios con Estados Unidos.

“No podemos depender de un solo mercado”, dijo Huang, “Necesitamos diversificar nuestro mercado. Cuando hay oscuridad en Occidente, el sol brilla en el Oriente”.

Huang dijo que las exportaciones de su empresa a Estados Unidos cayeron entre un 5% y un 10% desde el primer mandato de Trump, y que su empresa busca vender más a otras naciones en desarrollo.

Angel Li, alta ejecutiva de ventas de Great Link, una empresa de logística enfocada en el mercado norteamericano, dijo que los clientes están calculando sus próximos pasos, aunque los exportadores de piezas de automóviles y otros equipos físicos aún no han cancelado los envíos a Estados Unidos y Canadá.

“Nadie sabe cómo cambiarán los aranceles”, dijo Li.

Incluso los exportadores que no producen en China sufren por la guerra comercial. Danny Elassir, director de exportación de Exotica, una empresa que fabrica ambientadores en Ohio, dijo que su negocio se ve afectado debido a que otros países imponen aranceles a los productos estadounidenses.

Elassir dijo que su empresa ha estado presente en la Feria de Cantón, en la provincia sureña de Guangdong, por más de una década porque es ahí donde ha conectado con la mayoría de sus clientes de Oriente Medio y América Latina.

“Volver a las antiguas tasas de aranceles — esta es realmente la única manera en que vemos que el negocio siga creciendo”, dijo.

___

Mistreanu informó desde Taipéi, Taiwán. La productora de video de The Associated Press Olivia Zhang contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.