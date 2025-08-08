Aranceles: Suiza recurre a Infantino

La opción elegida por el gobierno helvético para lograr una relación más directa con la Casa Blanca remite en este caso a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, nacido en la ciudad de Briga y quien en los últimos años mantiene una muy cercana relación personal con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Infantino, que acaba de inaugurar una oficina de la FIFA en Nueva York, más precisamente en la Torre Trump, y compartió con el magnate y con las esposas de ambos el palco en la final del Mundial de Clubes celebrado recientemente en Estados Unidos, podría ser la llave, según opinan varios exponentes de la política suiza.

"Es el momento de moverse", comentó el consejero nacional Roland Rino Buechel, quien conoce personalmente tanto a Infantino como a Trump y reconoció en diálogo con el Financial Times que "llegó la hora de involucrar a Infantino para intentar abrir las puertas de Washington", al recordar que "la situación es muy grave, con miles de empleos en riesgo, y Gianni es quizás el único capaz de desbloquear esta cuestión".

El presidente de la FIFA, además, mantiene una buena relación con Guy Parmelin, consejero federal y ministro del Departamento de Economía, Formación e Investigación que encabezó, junto con la presidenta Karin Keller-Sutter, la frustrada misión diplomática en Washington para intentar una reducción de los aranceles, razón por la cual la idea de recurrir a Infantino como intermediario informal también es avalada por el ex embajador en Alemania, Thomas Borer. (ANSA).