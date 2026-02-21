Aranceles: UE estudia los pasos de Trump, las represalias ya no son un tabú

Es poco probable que la última intervención de Donald Trump, que en tan solo unas horas aumentó los aranceles globales impuestos unilateralmente del 10% al 15%, cambie la postura de la UE a corto plazo. El edificio Berlaymont está estudiando documentos y leyes estadounidenses, evaluando sus consecuencias.

El comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, y su equipo regresaron el viernes por la noche del Consejo de Comercio informal en Chipre. El lunes, los ponentes alternativos de los grupos del Parlamento Europeo en la Comisión de Comercio se reunirán para decidir si se procede a votar el reglamento de aplicación del acuerdo al día siguiente. Hipótesis que parece casi imposible.

Los Socialistas, Verdes y Liberales ya anunciaron su intención de congelar el pacto. "Trump ha violado el acuerdo; su suspensión es inevitable", enfatizó Brando Benifei, jefe de la delegación del PE para las relaciones con Estados Unidos. La izquierda comparte la misma postura, mientras que los grupos soberanistas (y sus líderes) permanecen atrincherados en un silencio vergonzoso. Los dos grupos que hasta ahora intentaron mantener un frágil equilibrio entre la lealtad a Washington y el orgullo europeo: el Partido Popular y los Conservadores, también guardan silencio.

La congelación del iter permitirá a la Comisión explorar posibles contramedidas. Los nuevos aranceles de Trump pueden durar un máximo de 150 días, pero Berlaymont confía en que la Casa Blanca iniciará una investigación para imponer aranceles indefinidos bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite a la misma responder a prácticas desleales de países extranjeros.

Bruselas está tratando actualmente de determinar, con creciente preocupación, si el límite del 15% acordado en Escocia se incumplió realmente, o si la Cláusula de la Nación Más Favorecida, vigente mucho antes del segundo mandato de Trump, debería ahora añadirse a esa cuota. Sin duda, la cuestión arancelaria volverá a la mesa en los foros europeos. Aunque el Consejo de Asuntos Exteriores ya tiene una agenda apretada, es casi seguro que se debatirá el lunes. Al mismo tiempo, Sefcovic participará en la reunión de Comercio del G7.

Pero serán los líderes quienes actúen, más que Von der Leyen. Friedrich Merz anunció que mantendrá conversaciones con sus homólogos antes de su misión ya programada a Estados Unidos.

"Tendremos una postura europea muy clara al respecto, porque la política aduanera es un asunto de la UE, no de cada Estado miembro", aclaró el canciller alemán. Y Francia volvió a liderar a los halcones anti-Trump. "Es positivo que haya poderes y contrapoderes en las democracias", fue el comentario de Emmanuel Macron sobre la decisión de la Corte de Estados Unidos.

Entre tanto, el Palacio del Elíseo ya recordó a la Comisión que la UE cuenta con las herramientas adecuadas para responder, incluido el Instrumento Anticoerción. El conflicto podría volver a centrarse pronto en las grandes tecnológicas. La nueva ruptura de Trump casi obliga a la Comisión a guardar silencio sobre la Ley de Servicios Digitales y la Ley del Mercado Digital, tan detestadas por el magnate y Elon Musk. Y el jueves, Bruselas podría dar una primera respuesta: con la cláusula del Buy European insertada en el Industrial Accelerator Act. (ANSA).