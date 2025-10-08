Araqchi dice que Israel engaña a EEUU con "una amenaza imaginaria" para atacar a Irán

MADRID, 8 Oct. 2025 (Europa Press) - El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha afirmado este martes que el Gobierno de Israel "intenta presentar una amenaza imaginaria del poder defensivo" de Irán, alegando que Estados Unidos está harto de librar sus "guerras interminables" y subrayando haber estado "cerca" de firmar un nuevo acuerdo nuclear. "No hay ninguna información que sugiera que Irán habría llegado en menos de un mes a desarrollar un arma nuclear si Israel no hubiera engañado a Estados Unidos para que atacara al pueblo iraní", ha declarado en un comunicado publicado en su canal de Telegram. Al hilo, y en alusión a los bombardeos israelíes y estadounidenses contra Irán en junio, el jefe de la diplomacia iraní ha afirmado que "tras el fracaso de esa operación, Israel ahora intenta presentar una amenaza imaginaria desde el poder defensivo de Irán". "Los estadounidenses están hartos de librar las guerras interminables de Israel", ha agregado. Araqchi ha comparado de este modo la situación de su país con los ataques y la invasión de Irak en 2003, argumentando que "nunca hubo información de que Irak ocultara armas de destrucción masiva", en referencia a los argumentos esgrimidos por el expresidente estadounidense George W. Bush, el ex primer ministro británico Tony Blair y el expresidente español José María Aznar para justificar la intervención militar en el país entonces gobernado por Sadam Husein. El ministro iraní ha abordado de esta manera las negociaciones entre Washington y Teherán acerca del programa nuclear iraní. En el texto ha reprochado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que si "revisara las actas de estas negociaciones, registradas por el mediador, vería lo cerca que estuvimos de celebrar un nuevo e histórico acuerdo nuclear". En este sentido, ha vuelto a abrir la puerta a nuevas conversaciones, como han hecho también otras autoridades del país, tras la reactivación de sanciones impuestas por Alemania, Francia y Reino Unido --grupo de países que conforman el E3-- contra el desarrollo del programa nuclear iraní. Con todo, Araqchi ha subrayado que "insistir en este error de cálculo no resolverá ningún problema" y que "no hay otra solución que alcanzar una solución negociada", apenas un día después de que el portavoz de su cartera, Esmaeil Baqaei, descartase retomar las negociaciones con los países del E3. El Ejército de Israel lanzó el 13 de junio una ofensiva contra Irán --que respondió disparando misiles y drones contra territorio israelí--, a la que se sumó el 22 de junio Estados Unidos con una serie de bombardeos contra tres instalaciones nucleares iraníes --las de Fordo, Natanz e Isfahán--, si bien desde el 24 de junio hay un alto el fuego en vigor, a pesar de las tensiones crecientes y las dudas sobre su estabilidad.