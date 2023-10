El central del Barça reclama como pena máxima un empujón de Tchouaméni

MADRID, 28 Oct. 2023 (Europa Press) -

El central del FC Barcelona Ronald Araujo apuntó que vio como "una acción clara" y de "penalti" el empujón de Tchouaméni en un saque de esquina en el primer tiempo de un Clásico que terminó con victoria (1-2) del Real Madrid.

"Caliente por la derrota, contra nuestro mayor rival. El partido se descontroló cuando empezamos a estar un poco largo, ellos son mejor equipo así. Debimos tener más el control de la pelota, como hicimos en un gran primer tiempo, que pudimos meter el 2-0", dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press.

Por otro lado, Araujo se refirió a la acción polémica con Tchouaméni, y a otra que reclamó el Madrid en el segundo tiempo. "Me pareció que era penalti. Yo voy a rematar y él me empuja para atrás. Si no me empuja, creo que puedo tocarla en el primera palo. Yo creo que es penalti. Al menos, quizás revisarlo. Pero es decisión de los árbitros, son los que están allí. Era una acción clara, incluso el 2-0 en el primer tiempo. En la jugada con Camavinga me meto delante de él, no ha sido nada", dijo.

"Toca seguir trabajando. Triste por la derrota pero el equipo está bien. No hicimos lo que teníamos que hacer, lo que hicimos en el primer tiempo. Siempre quiero ganar. Hice un buen partido, el papel que tenía que hacer, jugar contra Vinícius siempre es complicado, es el mejor en el uno contra uno", añadió.

Araujo valoró su actuación ante el brasileño pero se quedó con la derrota y el margen para enmendarlo. "No sirvió para ganar, que es lo más importante. Es nuestra primera derrota de la temporada. El año pasado también perdimos el primer Clásico y terminamos ganando la Liga, así que cabeza fría y a seguir", terminó.