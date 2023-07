Araujo: "Me considero un líder nato, si soy capitán o no"

El defensa del FC Barcelona Ronald Araujo confía en una buena temporada la que se viene, con refuerzos y una exigencia clara en la Liga de Campeones, al tiempo que se ve de nuevo como un "líder" sea o no capitán tras la salida de Sergio Busquets y Jordi Alba.

"Estoy feliz de estar aquí una pretemporada más", dijo este jueves el '4' del Barça, a los medios de comunicación desplazados a Estados Unidos, sobre el mismo césped del Memorial Coliseum, después del primer entrenamiento en Los Angeles.

El central uruguayo fue preguntado por esa opción de ser capitán. "Me siento importante. Ya se vio la pasada temporada, y ésta quiero volver a ayudar al equipo para firmar una temporada mejor que la del año pasado, sobre todo en Europa", afirmó.

"Siempre es un orgullo que se pueda dar esa posibilidad, pero es algo que eligen sus compañeros. Yo me considero un líder más allá de si llevo la cinta o no. Me considero un líder nato", añadió.

Araujo no dudó en referirse a la Champions hablando de la nueva temporada que están preparando. "Creo que debemos ir paso a paso y ser humildes, saber de dónde venimos. Lucharemos por la Champions. Tenemos un gran equipo y queremos competir en todas las competiciones", afirmó.

Por otro lado, el defensor azulgrana se refirió a los fichajes, en especial al que puede ser su nuevo socio atrás, Iñigo Martínez. "Son tres jugadores importantes, con mucho rodaje y que pueden ayudar. Espero que nos sumen y seguro que van a aportar. Tienen experiencia. Sabemos de su calidad y tiene mucha experiencia, aunque todavía no ha podido entrenar", terminó.

Europa Press