Arbeloa confirma la baja de Mbappé ante el City pero volverá "Muy pronto"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, afirmó este martes que el delantero francés Kylian Mbappé, baja para el choque contra el Manchester City en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones del miércoles, se siente "mucho mejor" y volverá "muy pronto".

"Está mucho mejor, pero hay que ir día a día. Ha vuelto con grandes sensaciones. Y poco a poco", dijo Arbeloa en rueda de prensa.

"Seguimos su evolución día a día, y esta semana ha sido muy positiva. Ha vuelto con sensaciones mucho mejores, se siente mejor cada día, así que esperamos su regreso muy pronto", añadió.

Aún convaleciente de su lesión en la rodilla izquierda, el delantero francés, de vuelta en Madrid después de una semana en París, no participó en el entrenamiento colectivo con sus compañeros y continuó con su trabajo individual en el gimnasio este martes.

La ausencia de Mbappé, máximo goleador del gigante español con 38 tantos en 33 partidos contando todas las competiciones, complicará mucho la tarea del entrenador, que además está privado de otros seis jugadores importantes lesionados: Rodrygo, Jude Bellingham, Éder Militao, Álvaro Carreras, David Alaba y Dani Ceballos.

El técnico español, que espera "un partido complicado" ante el equipo de Pep Guardiola, un bloque "capaz de encontrarse con los ojos cerrados", aseguró.

"Siempre tiene una sorpresa preparada. Por mucho que veas a sus equipos, sabes que debes estar mentalizado de las muchas variaciones que pueden aparecer. Me sorprendería mucho que no hubiera algún esquema nuevo o jugador nuevo", continuó sobre Guardiola.

Sin Mbappé, Rodrygo y Bellingham, Arbeloa reconoció que necesitará a un gran Vinícius, decisivo en la ida y en la vuelta contra el Benfica en la repesca (1-0, 2-1) con dos goles.

"Vinícius asume muchas responsabilidades como líder ofensivo y necesitaremos su mejor versión si queremos eliminar al Manchester City", dijo.