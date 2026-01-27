Arbeloa devuelve los cumplidos a Mourinho: "Es un espejo, por supuesto"

Intercambio de elogios este martes en la sala de prensa del Estadio de la Luz. "Arbeloa es uno de mis hijos", dijo el técnico del Benfica, José Mourinho. Y el nuevo entrenador del Real Madrid devolvió el elogio, previo al choque entre ambos equipos en la Champions: mou "es un espejo"

El veterano DT portugués entrenó a Álvaro Arbeloa en su etapa en el Real Madrid (2010-2013) y el exdefensa fue uno de los grandes apoyos de mou en el vestuario blanco.

"Es uno de mis hijos... Hablando de Álvaro, diría que es uno de los jugadores, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista personal, y por la empatía personal, que está entre mis favoritos de todos", señaló Mourinho en Lisboa.

Horas más tarde compareció Arbeloa: "Es un orgullo tremendo escuchar eso. Emocionado y feliz porque ha sido mucho más que un entrenador. Ha sido muy importante y ahora le considero un gran amigo. Desde aquí agradecérselo".

El entrenador español, que debutará en la Liga de Campeones de Europa tras sustituir a Xabi Alonso en el banquillo blanco hace dos semanas, continuó respondiendo preguntas sobre mou.

"Es un espejo, por supuesto. Lo dije el primer día, era imposible imitarle porque es fracasar. Mi éxito será ser yo mismo y dentro de ahí hay una parte de la influencia de José. He intentado aprender mucho de él. Sé lo competitivo que es y lo importante será mañana", dijo.

"Hemos mantenido el contacto. Sé quién es Mourinho. He intentado molestarle lo menos posible. Es uno de esos amigos que puedes estar tiempo sin hablarle pero si le llamo a las tres de la mañana, me atendería", añadió.

Bien posicionado en la lucha por el Top-8 que clasifica de manera directa a octavos de la Champions, el Real Madrid (3º, 15 puntos) debe imponerse el miércoles en la última jornada para asegurar su clasificación, lo que provocaría la eliminación del Benfica (29º, 6 puntos).

El equipo lisboeta aspira a entrar en la eliminatoria de repesca para los octavos (equipos clasificados entre el noveno y el 24º puesto).