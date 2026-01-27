Arbeloa es uno de mis hijos, dice Mourinho sobre nuevo entrenador del Real Madrid

El entrenador del Benfica, José Mourinho, considera "como un hijo" al nuevo técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, aseguró en la rueda de prensa en la víspera del choque de ambos equipos en la última jornada de la Liga de Campeones de Europa

El veterano DT entrenó a Arbeloa en su etapa en el Real Madrid (2010-2013) y el exdefensa fue uno de los grandes apoyos de Mou en un vestuario blanco que entonces estaba dividido

Mourinho mostró su "sorpresa" la semana pasada por la cantidad de entrenadores inexpertos que actualmente entrenan a grandes clubes europeos, lo que algunos interpretaron como una pulla a Arbeloa, que hace dos semanas sustituyó a Xabi Alonso en el banquillo blanco sin tener experiencia previa en un equipo profesional

Pero este martes, el portugués aseguró que nunca tratará de ponerle las cosas difíciles a antiguos jugadores suyos, como también es el caso del actual entrenador del Inter de Milán, el rumano Cristian Chivu

"Hay un problema: tanto Chivu como Arbeloa son mis hijos, no son solo exjugadores míos, sino que son especiales", declaró Mourinho

"Hablando de Álvaro, diría que es uno de los jugadores, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista personal, y por la empatía personal, que está entre mis favoritos de todos", añadió

"Obviamente no es el mejor jugador que ha jugado en el Real Madrid, pero ciertamente es uno de los mejores hombres que han jugado para mí en el Real Madrid", insistió

Mourinho admitió que él mismo quedó sorprendido cuando el Benfica le dio por primera vez la ocasión de entrenar, en el año 2000 al inicio de su carrera, y que sus palabras no debían tomarse como un menosprecio hacia Arbeloa

"Lo último que haría sería presionarle. Quiero que todo le salga bien y que tenga una carrera fantástica como entrenador", dijo el técnico de 63 años

Mourinho reveló que no ha hablado con Arbeloa desde que se hizo cargo del banquillo merengue, pero que tampoco es necesario: "Con Álvaro no hace falta una llamada para decir 'buena suerte'. Él lo sabe"

Sí reconoció que no puede calificarle como entrenador porque no le conoce en esa faceta. "Sólo he visto los resultados, no he seguido la trayectoria de los jóvenes en el Madrid", afirmó en referencia a la etapa de Arbeloa como técnico del Castilla, el filial del cuadro merengue

Mou no dudó en mostrar su amor por Arbeloa y por el coloso español: "A Álvaro quiero que le vaya bien donde vaya. Yo quiero que al Madrid le vaya bien con cualquier entrenador. Así que imagínate lo bien que quiero que le vaya al Madrid con Arbeloa"

El Real Madrid buscará el miércoles en Lisboa la clasificación directa para los octavos de final de la Champions, mientras que el Benfica necesita la victoria para meterse en el playoff de acceso a los cruces