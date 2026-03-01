Arbeloa rechaza poner fecha a la reaparición de Mbappé con el Real Madrid

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, rechazó este domingo en conferencia de prensa poner fecha al regreso del delantero francés Kylian Mbappé, de baja por molestias en la rodilla izquierda, limitándose a decir que "volverá cuando esté al 100%".

Preguntado por la situación de Mbappé en la víspera del partido liguero contra el Getafe, Arbeloa respondió: "tenemos muy claro lo que le pasa y qué es lo que queremos ahora, que es que se recupere de estas molestias y vuelva al 100% cuando se encuentre totalmente recuperado".

"Veremos día a día. Es cosa de que él vaya viendo cómo se va encontrando. Ahora es mejor no dar plazos y que vea sus sensaciones. En función de eso, iremos decidiendo. Queremos que vuelva al 100% y cuando eso ocurra volverá", insistió al ser repreguntado por el francés.

Mbappé sufre "un dolor persistente" en la rodilla izquierda desde hace semanas, según pudo confirmar la AFP por diversas fuentes y el pasado miércoles ya no jugó el partido de vuelta del playoff de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones, en el que el Real Madrid eliminó al Benfica.

El capitán de la selección francesa sufrió una lesión en el ligamento externo de la rodilla izquierda a finales de 2025 y no pudo jugar el primer partido del año contra el Betis, pero reapareció diez días después.