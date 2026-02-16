Arbeloa sobre Mbappé: "Mañana veréis si juega o no"

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, evitó confirmar este lunes si el francés Kilyan Mbappé jugará como titular el martes ante el Benfica en Lisboa en el play-off de la Liga de Campeones.

"Está aquí, ha venido con nosotros. Va a entrenar. Y... mañana veréis si juega o no", declaró Arbeloa en rueda de prensa previa.

El capitán de la selección francesa no jugó el sábado en la victoria contra la Real Sociedad (4-1) en LaLiga, a pesar de que el preparador anunció que estaría disponible.

"Mbappé está muy bien. Lleva con estas pequeñas molestias durante bastante tiempo y está haciendo esfuerzos para salir al campo, por lo que hoy no quisimos correr riesgos de cara al partido del martes”, afirmó Arbeloa el sábado.

Mbappé, el gran goleador de la Casa Blanca con 38 tantos en 31 partidos en todas las competiciones, había acelerado su regreso a los terrenos de juego para ayudar a su equipo tras un esguince en la rodilla izquierda a finales de 2025.

El actual máximo goleador de LaLiga y de la Liga de Campeones realizó un trabajo específico en el gimnasio la semana pasada, pero desde entonces ha participado en los entrenamientos colectivos del Real Madrid sin aparentes molestias.

Arbeloa dejó claro el cometido del cuadro blanco: "Nuestro objetivo no es sólo eliminar al Benfica, sino ganar la Champions".

"Pasar la eliminatoria no es una venganza, sino un objetivo", comentó en referencia al último partido del encuentro de la liguilla que perdió por 4-2 ante el Benfica, también en la capital portuguesa.

También expresó cómo cree que José Mourinho, entrenador del Benfica, va a ser recibido en el Santiago Bernabéu la próxima semana.

"Le va a recibir con una gran ovación, porque el madridismo es consciente de todo lo que hizo José por el Real Madrid, que fue dar todo y un poquito más. Así que estoy seguro de que le recibirá con una gran ovación.