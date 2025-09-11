Árbitros españoles hacen autocrítica: un gol del Barça y otro del Atlético no debieron concederse

Por primera vez en la historia, los árbitros de LaLiga hacen autocrítica y explicaron este jueves las jugadas más polémicas de las tres primeras jornadas, admitiendo que un gol del Barcelona y otro del Atlético de Madrid no debieron concederse.

Un video transmitido por el Comité Técnico de Árbitros (CTA) explica con una voz en off las jugadas dudosas.

En el video se dice que el encuentro Mallorca-Barcelona de la primera fecha debió haberse parado tras la caída en el área de Antonio Raíllo por un balonazo en la cabeza, instante antes de que Ferran Torres marcara el segundo tanto a favor del Barça.

"Ante cualquier sospecha de conmoción cerebral el colegiado está obligado a detener el juego de inmediato para que el futbolista sea atendido; en esta acción, el árbitro dejó seguir la jugada, pero el golpe del defensor obligaba a parar el partido en ese instante", recuerda el video.

"Solo si el disparo a portería hubiera llegado justo tras el impacto, el gol sería válido. La decisión correcta habría sido detener el juego. Primero la seguridad del futbolista", remarcó.

El Barcelona acabó imponiéndose por 3-0 en Baleares.

Otra jugada en la que salió mal parado el árbitro fue el tanto que anotó Giuliano Simeone en el Alavés-Atlético de Madrid (1-1) de la tercera jornada.

"En el gol del Atlético de Madrid el delantero que marca se encuentra en posición ilegal. La jugada es atípica, el portero del Alavés sale a tapar el primer disparo, hay dos rebotes y el balón termina en gol", señaló el video.

En cambio, el colegiado acertó a la hora de pitar un penal por mano a Alejandro Balde ante el Levante, que ganó el Barça 3-2, en la segunda jornada de la liga española.

Alejandro Hernández Hernández "señala acertadamente penalti" por mano de Balde "porque en esta acción el brazo se coloca en un lugar indebido y evita un tiro claro a portería".

También actuó correctamente el árbitro cuando anuló a Arda Güler en la victoria del Real Madrid ante el Mallorca por 2-1 en la tercera jornada.

El jugador turco embocó el balón en la portería "tras golpear en su brazo y rechazar el primer disparo el portero del Mallorca", indicó.

"Para ayudar a la compresión arbitral por parte de jugadores, técnicos y aficionados", el organismo estrenó este jueves el espacio "Tiempo de revisión" que se irá publicando periódicamente.

