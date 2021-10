Arce acusa a la oposición de buscar un nuevo golpe de Estado con los últimos paros convocados

El presidente de Perú, Luis Arce, ha acusado a la oposición de pretender abrir un nuevo golpe de Estado con la convocatoria este lunes de un paro y movilizaciones para protestar contra el proyecto de ley de ganancias ilícitas, pero confía en que la "gran mayoría" ya dejó atrás esos "nefastos" periodos de la historia del país.

"Con el patriotismo de hermanos y hermanas como ustedes, que son la inmensa mayoría de la patria, no volveremos a los periodos nefastos de nuestra historia, como fue el golpe de Estado de 2019 o como el que pretenden abrir nuevamente unas minorías", ha dicho Arce durante un acto en Pando, en el norte de Bolivia.

Arce ha criticado a esas "minorías" que solo conciben la democracia cuando las mayorías quedan relegadas del tablero político, algo, ha subrayado, que "nunca más volverá a suceder", informa el diario boliviano 'La Razón'.

Quien también se ha referido en estos términos sobre estas manifestaciones, ha sido el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, quien ha minimizado su alcance y ha destacado que en siete de los nueve departamentos del país la jornada transcurre con "absoluta normalidad"

"Para hoy estaba convocado un paro nacional masivo, sin embargo, hemos visto que casi en siete departamentos existe absoluta normalidad y este es un mensaje que está dando el pueblo boliviano, que quiere trabajar por una reactivación económica", pues "ya estamos cansados de paros, bloqueos y encierros", ha dicho.

Del Castillo ha informado de que incluso en Santa Cruz, donde se espera un mayor seguimiento de estas movilizaciones, "casi el 95 por ciento de las vías" permanecen sin bloqueos, tan solo medio centenar de puntos con una decena de personas, pero a pesar de ello "existe plena normalidad", afirma.

No obstante, el ministro de Gobierno ha señalado al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y al presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, como "responsables" de cualquier enfrentamiento y acto violento que se pueda registrar en el departamento, ya que "están incitando" y "movilizando a grupos de choque" con el fin de "impedir que las personas puedan realizar normalmente sus actividades".

En Santa Cruz el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, ha participado en el levantamiento de uno de estos bloqueos, según un vídeo difundido en redes sociales, en el que se le ha podido ver retirando unos neumáticos de la calzada, mientras pedía a los vecinos que siguieran su ejemplo.

"Santa Cruz necesita trabajar, salgan a las calles a desbloquear. No puede ser que por algunas personas que tienen cuentas con la justicia nos estemos perjudicando todos. A desbloquear, hay que desbloquear", ha dicho Montaño.

Por su parte, Del Castillo ha señalado que el otro departamento en el que se han registrado algunos pequeños incidentes es Cochabamba, mientras que en La Paz, la Policía de "manera amable" ha disuadido a un grupo de cinco personas que pretendía bloquear una de las vías de comunicación de la ciudad.

La población boliviana tiene "garantizado su derecho a la protesta". Sin embargo, matiza, el Gobierno no tolerará las agresiones contra aquellos que no secunden la huelga. "Pedimos que no caigan en estos escenarios de violencia y más bien garanticen el trabajo y el libre tránsito de aquellas personas que deciden llevar el pan de cada día a sus hogares", ha demandado.

El Gobierno boliviano ha acusado a la oposición de mentir acerca de las implicaciones que este proyecto legislativo para impedir el blanqueo de capitales y las ganancias a través de mercados ilícitos tendría sobre algunos sectores, como transportistas, comerciantes, e incluso periodistas. Por el momento, se ha paralizado su debate en el Senado debido a las controversias que ha levantado.