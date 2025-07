Arce apela a la unión de la izquierda en las elecciones ante la caída del MAS y el avance de la derecha

MADRID, 18 Jul. 2025 (Europa Press) - presidente de Bolivia, Luis Arce, ha hecho un llamamiento a las fuerzas progresistas del país para lanzar de manera conjunta una candidatura para las elecciones del 17 de agosto, en las que, según últimos sondeos, la derecha parte como favorita mientras el oficialismo se hunde en sus peores registros en 20 años. Arce ha anunciado que se pondrá en contacto con todas las fuerzas de la izquierda para analizar la situación política del país con el fin de conformar un bloque --"que mucha gente está esperando", ha dicho-- "para dar una opción verdadera al pueblo" en las elecciones del próximo mes, informa la agencia ABI. "El Gobierno se puede constituir como catalizador de las fuerzas de izquierda para conformar este bloque", ha explicado en una rueda de prensa en la que ha recordado que desde el principio él apostó por la unidad aunque eso significara dar un paso al costado, como ya hizo anunciando su renuncia a la reelección. "Di muestras muy claras al pueblo boliviano y sobre todo a la militancia de la izquierda de nuestro país, que lo que menos pretendemos es ser obstáculo y nos bajamos para que puedan dar oportunidad a una alianza entre todos", ha dicho, reprochando a quienes en ese momento insistieron en apostar por otra vía. No obstante, ha celebrado que las últimas muestras y apelaciones a la unidad de esos mismo sectores antes reacios reflejan "madurez política" para entender y analizar los riesgos que entraña una eventual victoria electoral de la derecha "para los más humildes, los más pobres, para el área rural" a quienes siempre han defendido. Después de su alocución a los medios, la candidatura de Andrónico Rodríguez, el candidato de la izquierda mejor situado en las encuestas, ha manifestado su predisposición a reunirse con el Movimiento al Socialismo (MAS) de Arce, siempre y cuando no se cuestione su propuesta para estas elecciones. "Si hay algunos líderes o exlíderes que quieren conversar, nosotros tenemos que conversar, pero eso sí nosotros no podemos bajar la candidatura de Andrónico Rodríguez porque es lo que están planteando", ha dicho el portavoz de Alianza Popular (AP), Félix Ajpi. De acuerdo con las últimas encuestas, los mejor situados entre las intenciones de voto de los bolivianos son el exministro Samuel Doria Medina, con un apoyo del 19,6%; y el expresidente Jorge Tuto Quiroga, con un 16,6%; seguidos de Rodríguez, con el 13,7% de los votos. Muy atrás queda la candidatura oficialista de Eduardo del Castillo, a quien Arce dio la alternativa en un intento por contener la disputa interna con los sectores afines al expresidente Evo Morales dentro las filas del MAS. Con menos del 2% de los votos, el partido podría incluso perder su personería jurídica si no llega al 3%, después de haber logrado hasta el 60% en pasados comicios. Las elecciones de este año están marcadas por una importante crisis económica, la escasez de dólares y combustible, así como por una violencia política que ha dejado varios muertos en las últimas semanas, sin olvidar que Morales, bajo la protección de su gente, sigue sin ser detenido por un delito de trata de menores.