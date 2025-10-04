Arce denuncia intentos de sectores afines a Evo de impedir la segunda vuelta de las presidenciales en Bolivia

MADRID, 4 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha denunciado este viernes los intentos por parte de distintos "actores políticos" afines al expresidente Evo Morales de boicotear la "transición democrática" del país al impedir la celebración de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, programadas para el próximo 19 de octubre, y ha advertido del malestar social y la violencia que podrían desencadenar estas acciones.

"Ante las acciones coordinadas de algunos asambleístas nacionales, actores políticos y sectores evistas para desconocer los resultados de las elecciones nacionales del pasado mes de agosto (primera vuelta), además de obstaculizar y evitar la segunda vuelta del próximo 19 de octubre; rechazamos todo intento temerario de poner en riesgo la democracia y la paz social del pueblo boliviano", ha manifestado el mandatario en una publicación en la red social X.

Arce ha subrayado la importancia de cumplir con el calendario electoral previsto y ha reiterado el compromiso de su Ejecutivo para con la "transición democrática-institucional al nuevo gobierno", la Constitución boliviana y las leyes y normativa vigentes.

En esta línea, el presidente ha evidenciado su preocupación por la posible "convulsión social" y las "acciones violentas" en las que podría derivar "cualquier alteración del cronograma electoral y desconocimiento del orden democrático".

"Una serie de acciones violentas que bolivianas y bolivianos no queremos", ha apostillado al tiempo que ha asegurado que su Gobierno continuará siendo "celoso vigilante de la democracia" en Bolivia.

Bolivia aguarda desde el pasado mes de agosto --cuando tuvo lugar la primera vuelta electoral-- para conocer quién sucederá al izquierdista Luis Arce en la Presidencia, después de que Rodrigo Paz y Tuto Quiroga fuesen los candidatos elegidos en las urnas para librar un último pulso el día 19 de este mes, en una inédita segunda vuelta.