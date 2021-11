Arce encabeza la marcha que se aproxima a La Paz y recuerda a la oposición que "con el pueblo no se juega"

El presidente de Bolivia, Luis Arce, encabeza este lunes la marcha oficialista a su paso por la ciudad de El Alto antes de culminar finalmente en La Paz, después de siete días recorriendo el país, recordando a la oposición conservadora que "con el pueblo no se juega" y que tiene "un voto que respetar".

En declaraciones a la televisi√≥n p√ļblica, Arce ha remarcado que "el pueblo quiere tranquilidad y paz, quiere que se respete la democracia y el voto emitido en las urnas y √©sta es una llamada de atenci√≥n a la derecha de que con el pueblo no se juega, hay un voto que tiene que respetar".

Hace una semana, el Movimiento al Socialismo (MAS) y otros colectivos y organizaciones afines iniciaron una marcha desde el municipio de Caracollo, en el departamento de Oruro, hasta La Paz para respaldar al Gobierno de Luis Arce y en rechazo a los √ļltimos y presuntos intentos de desestabilizaci√≥n llevado a cabo por la oposici√≥n, en especial en Santa Cruz.

Arce ha estado acompa√Īado por su vicepresidente, David Choquehuanca, y por el expresidente de Bolivia Evo Morales, quien ha defendido el sentido de la marcha como una forma defender la democracia y el Estado Plurinacional, cuenta el diario boliviano 'La Raz√≥n'.

"No habrá golpe; solo quiero decir que si a mí me hicieron golpe, a Lucho (Luis Arce) no se lo van a hacer", ha dicho Morales a los medios a su llegada este lunes a la ciudad de El Alto, desde la que descenderán hasta La Paz para poner el broche a una caminata con un acto en el que se esperan unas 50.000 personas.

Est√° previsto que este lunes finalice la movilizaci√≥n con un acto en la c√©ntrica plaza Mayor de San Francisco tras su paso tambi√©n por la sede del Gobierno. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto R√≠os, ha informado de que 380 polic√≠as acompa√Īar√°n el recorrido de la movilizaci√≥n.