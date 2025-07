Arce reitera su llamamiento a la unión de la izquierda apelando a todo partido, movimiento y sindicato acorde

MADRID, 21 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha insistido este domingo en su llamamiento a la unidad de la izquierda a menos de un mes de las elecciones generales el 17 de agosto apelando a partidos, movimientos sociales, sindicatos y "a todo el pueblo trabajador". "Reitero mi llamado a caminar en esa dirección a los partidos progresistas y de izquierdas tengan o no personería jurídica, a los movimientos sociales y los sindicatos, grandes y pequeños, del campo y la ciudad, y a todo el pueblo trabajador, pues para triunfar ante los enemigos de clase nos necesitamos todos y todas", ha afirmado en una carta firmada por él y difundida a través de su cuenta en la red social X. El dirigente boliviano y candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) hasta mediados de mayo, cuando renunció a la carrera presidencial, ha tratado de convencer a las organizaciones de izquierda bajo el argumento de que "con unos habrá más afinidad táctica, con otros mayor compatibilidad estratégica, pero sin los unos y los otros no habrá ni victoria táctica ni muchos menos perspectiva de avance estratégico". Su mensaje, rematado con los eslóganes "a cerrar el paso a la derecha" y "solo unido el pueblo vencerá", sigue al anuncio que hizo el viernes, cuando afirmó que se pondría en contacto con todas las fuerzas de la izquierda para analizar la situación política del país con el fin de conformar un bloque --"que mucha gente está esperando", ha dicho-- "para dar una opción verdadera al pueblo". El mandatario ha tratado así de enderezar un complejo contexto que también llevó al presidente de su partido, Grover García, a convocar a los candidatos Andrónico Rodríguez, de Alianza Popular, y Eva Copa, de Morena, a una reunión el jueves 24 de julio para que junto a su candidato, Eduardo Del Castillo, perfilen un bloque electoral de unidad. Junto a ellos, están también invitados "delegados" del expresidente Evo Morales, que no está habilitado para participar en los comicios. Alianza Popular, por su parte, manifestó en respuesta su predisposición a reunirse con el MAS de Arce, pero aclarando su negativa a renunciar a la candidatura de Andrónico Rodríguez. De acuerdo con las últimas encuestas, los mejor situados entre las intenciones de voto de los bolivianos son el exministro Samuel Doria Medina, con un apoyo del 19,6%; y el expresidente Jorge Tuto Quiroga, con un 16,6%; seguidos de Rodríguez, con el 13,7% de los votos. Muy atrás queda la candidatura oficialista de Eduardo del Castillo, a quien Arce dio la alternativa en un intento por contener la disputa con los sectores afines al expresidente Morales dentro las filas del MAS. Con menos del 2% de los votos, el partido podría incluso perder su personalidad jurídica si no llega al 3, después de haber logrado hasta el 60% en pasados comicios. Las elecciones de este año están marcadas por una importante crisis económica, la escasez de dólares y combustible, así como por una violencia política que ha dejado varios muertos en las últimas semanas, sin olvidar que Morales, bajo la protección de sus partidarios, sigue sin ser detenido por un delito de trata de menores.