Archidiócesis Toledo valora si la detención de un sacerdote con cocaína fue "una imprudencia": "Está en investigación"
Archidiócesis Toledo valora si la detención de un sacerdote con cocaína fue "una imprudencia": "Está en investigación"
- 1 minuto de lectura'
TOLEDO, 5 Nov. 2025 (Europa Press) - La Archidiócesis de Toledo está valorando si los hechos cometidos por el sacerdote de la Diócesis toledana, que fue detenido en Torremolinos supuestamente con 'tusi', droga conocida como cocaína rosa, fue "una imprudencia". "Está en proceso de investigación", ha afirmado a preguntas de los medios en una rueda de prensa para presentar el Día de la Iglesia Diocesana 2025, el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves. En este sentido, ha apuntado que "desde el primer momento" se tomaron "todas las medidas cautelares" apartando a este sacerdote del Ejército del Ministerio. "En la actualidad se está desarrollando el proceso canónico y eclesiástico que era necesario", ha añadido. Cerro Chaves ha recordado igualmente que paralelamente se está llevando a cabo el "procedimiento civil" contra el detenido. Un procedimiento de cuyo desarrollo el Arzobispado de Toledo no tiene noticia.
- 1
Cuánto cuesta el Toyota Corolla en noviembre de 2025
- 2
Tití Fernández reveló los mensajes que Alberto le enviaba para Messi durante el Mundial de Qatar
- 3
La ruta del Mercosur será operada por viejos conocidos de la obra pública a cambio de $3500 de peaje cada 100 kilómetros
- 4
Champions League: Mickey Van de Ven hizo un golazo de área a área para Tottenham Hotspur