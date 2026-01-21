Archivada en Francia denuncia de un exempleado contra futbolista Keylor Navas

La denuncia por trabajo disimulado de un exempleado de Keylor Navas, el arquero costarricense que jugó entre 2019 y 2024 en el París Saint-Germain, fue archivada después de una investigación infructuosa, indicó el miércoles la fiscalía de Versalles a la AFP.

En esa denuncia, presentada en el tribunal de Versalles en mayo de 2024, ese hombre, que tenía entonces 35 años y que trabajó como asistente en el domicilio del futbolista y su familia durante dos años desde marzo de 2021, acusaba a Keylor Navas de haber contravenido el código laboral vigente en Francia.

Según su versión, trabajaba sin contrato y en negro, lo que permitía que se le impusiera un volumen horario y unas condiciones de trabajo no ajustadas al derecho social francés.

Contactada por la AFP, la abogada de este empleado, Lola Dubois, no deseó hacer comentarios al respecto.

Llegado al PSG en 2019 desde el Real Madrid, Navas (ahora 39 años) dejó el club de la capital francesa a mediados de 2024 y puso rumbo a Argentina (Newell's Old Boys), desde donde fichó el año pasado por los Pumas de México.

En su etapa en el PSG, Navas jugó 114 partidos. Antes de ello había brillado en el Real Madrid (2014-2019), donde conquistó tres Ligas de Campeones europeas, y con Costa Rica estuvo en tres fases finales mundialistas.