Archivos de Epstein dan poca información nueva sobre sus crímenes o cómo evitó un juicio serio

NUEVA YORK (AP) — La tan esperada liberación de registros relacionados con Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos adquirió la forma de un torrente de documentos que hicieron poco para calmar la prolongada intriga, en gran parte porque algunos de los registros más importantes no se encontraron por ningún lado.

Las divulgaciones iniciales, que abarcan decenas de miles de páginas, ofrecen poca información nueva sobre los crímenes de Epstein o las decisiones que le permitieron evitar un juicio federal serio durante años. Faltan las entrevistas del FBI con sobrevivientes y los memorandos internos del Departamento de Justicia donde se examinan las decisiones de acusación, registros que podrían haber ayudado a explicar cómo los investigadores veían el caso y por qué a Epstein se le permitió en 2008 declararse culpable de un cargo relativamente menor de prostitución a nivel estatal.

Las lagunas van más allá.

Los registros, que deben ser divulgados en virtud de una ley reciente aprobada por el Congreso, no contienen referencias a distintas figuras poderosas vinculadas durante mucho tiempo con Epstein, como el expríncipe Andrés de Reino Unido, lo que renueva las preguntas sobre quién fue investigado, quién no, y en qué medida las divulgaciones fomentan realmente la rendición de cuentas pública.

Entre las nuevas revelaciones está una visión sobre la decisión del Departamento de Justicia de abandonar una investigación sobre Epstein de la década de 2000, lo que le permitió declararse culpable de ese cargo a nivel estatal, y una denuncia de 1996, previamente desconocida, donde se acusaba al magnate de robar fotografías de niños.

En las divulgaciones hechas hasta ahora abundan las imágenes de las casas de Epstein en la ciudad de Nueva York y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, con algunas fotos de celebridades y políticos.

Hubo una serie de fotos nunca vistas del expresidente Bill Clinton, pero muy pocas del presidente Donald Trump. Ambos han estado relacionados con Epstein, pero han desmentido esas amistades desde entonces. Ninguno ha sido acusado de ningún delito en relación con el magnate, y no hubo indicios de que las fotos jugaran un papel en los casos criminales presentados en su contra.

A pesar de que el viernes se cumplió la fecha límite fijada por el Congreso para hacer público todo el material, el Departamento de Justicia dijo que planea liberar los registros de manera continua. Atribuyó el retraso al largo proceso de ocultar los nombres de los sobrevivientes y otra información identificativa. El departamento no ha informado cuándo podrían llegar más registros.

Ese enfoque enfureció a algunos acusadores de Epstein y a miembros del Congreso que lucharon para aprobar la ley que obligó al departamento a actuar. En lugar de marcar el final de una batalla de años por la transparencia, la divulgación de documentos del viernes fue meramente el comienzo de una espera indefinida para obtener un panorama completo de los crímenes de Epstein y los pasos que se dieron para investigarlos.

“Me siento como si nuevamente el DOJ, el sistema de justicia nos estuviera fallando”, dijo Marina Lacerda, refiriéndose al Departamento de Justicia por sus siglas en inglés; afirma que Epstein comenzó a abusar sexualmente de ella en su mansión de la ciudad de Nueva York cuando tenía 14 años.

Los fiscales federales en Nueva York presentaron cargos de tráfico sexual contra Epstein en 2019, pero él se suicidó en la cárcel tras su arresto.

Los documentos recién divulgados son una pequeña parte de los posiblemente millones de páginas de registros en posesión del departamento. En un ejemplo, el subsecretario de Justicia Todd Blanche señaló que los fiscales federales de Manhattan tenían más de 3.600.000 registros de investigaciones de tráfico sexual sobre Epstein y su confidente Ghislaine Maxwell, aunque muchos duplicaban material ya entregado por el FBI.

Gran parte de los registros liberados hasta ahora habían sido hechos públicos en presentaciones judiciales, divulgaciones del Congreso o solicitudes de libertad de información, aunque, por primera vez, estaban todos en un solo lugar y disponibles para que el público los explore de forma gratuita.

Los que eran nuevos a menudo carecían del contexto necesario o estaban fuertemente censurados. Un documento de 119 páginas marcado como “Jurado Investigador-NY”, probablemente de una de las investigaciones federales de tráfico sexual que llevaron a acusar a Epstein en 2019 o a Maxwell en 2021, estaba completamente censurado.

Los aliados republicanos de Trump se aprovecharon de las imágenes de Clinton, incluidas fotos del demócrata con los cantantes Michael Jackson y Diana Ross. También había fotos de Epstein con los actores Chris Tucker y Kevin Spacey, e incluso con el presentador de noticias de televisión Walter Cronkite. Pero ninguna de ellas tenía leyendas y no explicó por qué estaban juntos.

Los registros más sustanciosos liberados hasta ahora muestran que los fiscales federales tenían lo que parecía ser un caso sólido contra Epstein en 2007, pero nunca lo acusaron.

Las transcripciones de las actas del jurado investigador, liberadas públicamente por primera vez, incluyeron el testimonio de agentes del FBI que describieron entrevistas que tuvieron con varias niñas y mujeres jóvenes que dijeron haber recibido pagos para realizar actos sexuales para Epstein. La más joven tenía 14 años y estaba en noveno grado.

Una de ellas contó a los investigadores que fue agredida sexualmente por Epstein cuando inicialmente se resistió a sus insinuaciones durante un masaje.

Otra, entonces de 21 años, testificó ante el jurado investigador sobre cómo Epstein la contrató cuando tenía 16 años para realizar un masaje sexual y cómo había reclutado a otras chicas para hacer lo mismo.

“Por cada chica que traía a la mesa, él me daba 200 dólares”, dijo. Eran principalmente personas que conocía de la escuela secundaria, afirmó. “También les dije que, si eran menores de edad, simplemente mintieran sobre eso y le dijeran que tenían 18″.

Los documentos también contienen una transcripción de una entrevista que los abogados del Departamento de Justicia hicieron más de una década después con el fiscal federal que supervisó el caso, Alexander Acosta, sobre su decisión final de no presentar cargos federales.

Acosta, quien fue secretario de trabajo durante el primer mandato de Trump, mencionó preocupaciones sobre si un jurado creería a las acusadoras de Epstein.

También dijo que el Departamento de Justicia podría haber sido más reacio a realizar un proceso judicial federal de un caso que cruzaba la frontera legal entre el tráfico sexual y la solicitud de prostitución, algo que más comúnmente manejan los fiscales estatales.

“No estoy diciendo que fuera la visión correcta”, agregó Acosta. También señaló que el público hoy probablemente vería a las sobrevivientes de manera distinta.

“Ha habido muchos cambios en el avergonzamiento de las víctimas”, afirmó.

___

El periodista de The Associated Press Mike Catalini contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.