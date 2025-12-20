Archivos de Epstein publicados en EE. UU. se concentran en Clinton y apenas hacen referencia a Trump

Por Brad Heath, Sarah N. Lynch, Joseph Ax y Andy Sullivan

WASHINGTON, 20 dic (Reuters) - El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo públicos el viernes miles de documentos fuertemente censurados relacionados con el fallecido financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein que apenas hacen referencia al presidente Donald Trump, pero en los que aparece ampliamente el expresidente demócrata Bill Clinton.

La ausencia de referencias a Trump fue notable, dado que las imágenes y documentos relacionados con él se han filtrado en anteriores publicaciones de Epstein durante años. Por ejemplo, el nombre de Trump aparecía en las listas de pasajeros del avión privado de Epstein que formaban parte de un primer lote de material de Epstein que el Departamento de Justicia hizo público en febrero.

La publicación también contenía otros elementos de interés, incluida una denuncia en la que se acusaba a Epstein de estar implicado en "pornografía infantil" y que fue presentada ante el FBI en 1996, mucho antes de que las fuerzas del orden empezaran a investigar su mala conducta.

Maria Farmer, que presentó la denuncia, dijo en un comunicado que el FBI no había dado curso a sus acusaciones.

"Este es un momento por el que he esperado tres décadas, más de la mitad de mi vida. Cuando el FBI me ignoró y me colgó el teléfono en 1996, mi mundo se puso patas arriba y me sentí congelada en el tiempo", declaró Farmer.

Entre las celebridades que aparecen en las fotos publicadas el viernes se encuentran el difunto presentador de informativos Walter Cronkite, los cantantes Mick Jagger, Michael Jackson y Diana Ross, el empresario británico Richard Branson y la exduquesa de York, Sarah Ferguson. Muchas de las fotos no tenían fecha y se facilitaron sin contexto, y ninguna de esas figuras ha sido acusada de ningún delito en relación con Epstein.

CONGRESO RESPALDA PUBLICACIÓN DE TODOS LOS ARCHIVOS DE EPSTEIN

La divulgación parcial de los documentos el viernes tenía como objetivo cumplir con una ley aprobada abrumadoramente por el Congreso en noviembre que ordenaba la divulgación de todos los archivos de Epstein, a pesar de los esfuerzos de Trump durante meses para mantenerlos sellados.

El escándalo en torno a Epstein se ha convertido en una herida política autoinfligida para Trump, que durante años había promovido teorías conspirativas sobre Epstein entre sus partidarios.

No estaba claro de inmediato qué tan sustanciales eran los nuevos materiales, dado que muchos documentos relacionados con Epstein se habían hecho públicos previamente desde su muerte en la cárcel en 2019, que fue declarada suicidio.

Muchos de los archivos estaban muy censurados -varios documentos con 100 páginas o más estaban completamente tachados- y el Departamento de Justicia reconoció que todavía estaba revisando cientos de miles de páginas adicionales para su posible publicación.

El material incluía pruebas de varias investigaciones sobre Epstein, junto con fotos de Clinton, despreciado durante mucho tiempo por los republicanos. Pero parecían incluir pocas o ninguna foto de Trump o documentos que lo mencionaran, a pesar de la bien publicitada amistad de Trump y Epstein en la década de 1990 y principios de la década de 2000, antes de que tuvieran una pelea antes de la primera condena de Epstein en 2008.

Trump no ha sido acusado de ningún delito y ha negado conocer los crímenes de Epstein.

"NO SE TRATA DE BILL CLINTON"

El Departamento de Justicia trató de llamar la atención sobre Clinton, con dos portavoces de la agencia publicando en las redes sociales imágenes que, según ellos, le mostraban con víctimas de Epstein.

El subjefe de gabinete de Clinton, Ángel Ureña, dijo en un comunicado que la Casa Blanca estaba tratando de "protegerse" del escrutinio centrándose en el expresidente.

"Pueden publicar todas las fotos granuladas de más de 20 años que quieran, pero esto no se trata de Bill Clinton", escribió.

Trump ordenó el mes pasado al Departamento de Justicia que investigara los vínculos de Clinton con Epstein, que los críticos vieron como un esfuerzo por desviar el foco de su propia relación con Epstein.

En las imágenes publicadas el viernes, se puede ver a Clinton en una piscina con Ghislaine Maxwell y otra persona cuyo rostro está tachado. En otra imagen se le puede ver en una bañera de hidromasaje con lo que parece ser otra persona cuyo rostro está oscurecido. Clinton ha expresado anteriormente su arrepentimiento por haber socializado con Epstein y ha dicho que no tenía conocimiento de ninguna actividad delictiva.

Hubo más de 1.200 víctimas o sus familiares cuyos nombres deben ser borrados de los archivos, dijo el Fiscal General Adjunto Todd Blanche en una carta al Congreso.

En un comunicado, la Casa Blanca afirmó que la publicación demostraba su transparencia y compromiso con la justicia para las víctimas de Epstein, criticando a anteriores administraciones demócratas por no hacer lo mismo.

Pero la declaración ignoró que las revelaciones se produjeron solo porque el Congreso forzó la mano del Gobierno, después de que funcionarios de Trump declararan a principios de este año que no se harían públicos más archivos de Epstein.

Algunos legisladores criticaron inmediatamente a la administración por no divulgar todos los archivos.

"Este conjunto de documentos fuertemente censurados publicados hoy por el Departamento de Justicia es solo una fracción de todo el conjunto de pruebas", dijo el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, en un comunicado.

El representante republicano Thomas Massie, impulsor de la legislación, dijo en X que la divulgación del viernes "incumple flagrantemente tanto el espíritu como la letra de la ley".

La ley de divulgación exigía que el Departamento de Justicia entregara información sobre su gestión de la investigación sobre Epstein, incluidos informes internos y correos electrónicos. Ninguno de esos materiales parecía estar en el lote de documentos que el gobierno publicó el viernes.

La ley permitía al Departamento de Justicia retener información personal sobre las víctimas de Epstein, así como material que pudiera poner en peligro una investigación en curso.

VOTANTES DE TRUMP FRUSTRADOS

Muchos votantes de Trump habían acusado a su administración de encubrir los vínculos de Epstein con figuras poderosas y de oscurecer los detalles que rodearon su muerte en una cárcel de Manhattan, donde estaba a la espera de juicio acusado de tráfico y abuso de niñas menores de edad.

Sólo el 44% de los adultos estadounidenses que se identifican como republicanos aprueban la gestión de Trump del asunto Epstein, en comparación con su 82% de aprobación general entre el grupo, según una encuesta reciente de Reuters/Ipsos. El asunto ha dañado la posición política de Trump de cara a las elecciones de mitad de mandato de 2026, cuando está en juego el control del Congreso.

El mes pasado, los demócratas de la Cámara de Representantes hicieron públicos miles de correos electrónicos obtenidos del patrimonio de Epstein, incluido uno en el que éste escribía que Trump "sabía lo de las chicas", sin aclarar qué significaba eso. Trump, en respuesta, acusó a los demócratas de promover el "engaño de Epstein" como distracción.

Los republicanos de la Cámara publicaron más correos electrónicos el mismo día, incluido uno que decía que Trump visitó la casa de Epstein muchas veces pero "nunca recibió un masaje".

Revelaciones anteriores han revelado que incluso después de su condena en 2008, Epstein continuó manteniendo correspondencia con figuras de alto perfil, incluido el exasesor de Trump Steve Bannon, el exsecretario del Tesoro de Clinton Larry Summers, el fundador de PayPal Peter Thiel y el expríncipe británico Andrés, ahora conocido como Andrés Mountbatten-Windsor, quien fue despojado de su título real por sus vínculos con Epstein.

Los representantes de Bannon, Thiel y Mountbatten-Windsor no han respondido a las peticiones de Reuters para comentar sus interacciones con Epstein.

JPMorgan pagó a algunas de las víctimas de Epstein 290 millones de dólares en 2023 para resolver las denuncias de que había pasado por alto su tráfico sexual. El banco mantuvo a Epstein como cliente durante cinco años después de que fuera condenado por un delito sexual en 2008. (Reporte de Andrew Goudsward, Sarah N. Lynch, Julia Harte, Brad Heath, Andy Sullivan, Jeff Mason y Ryan Patrick Jones, Escrito por Joseph Ax y James Oliphant; Editado en Español por Ricardo Figueroa)