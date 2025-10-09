Arcos Dorados firma línea de crédito rotativa por US$200 millones: IFR
- 1 minuto de lectura'
9 oct (Reuters) - Arcos Dorados, la mayor franquicia de restaurantes de comida rápida en América Latina y el Caribe, firmó una línea de crédito rotativa (RCF) por US$200 millones a cuatro años, informó IFR, un servicio financiero de LSEG.
El nuevo financiamiento sustituye líneas rotativas previas de la compañía por US$75 millones, las cuales fueron canceladas como parte de la transacción.
El préstamo ofrece un margen de entre 210 y 240 puntos básicos sobre la tasa SOFR, y puede extenderse por un año adicional. Al cierre de la operación, la línea permanecía sin utilizar.
J.P. Morgan actuó como único coordinador líder y bookrunner. Los otros coordinadores principales fueron BBVA, Santander, Bank of America y BNP Paribas, mientras que Banco de Crédito del Perú y FirstBank Puerto Rico participaron como administradores.
Arcos Dorados, con calificación "Ba1" por parte de Moody's y "BBB–" por S&P, posee y opera restaurantes de McDonald's en 21 países y territorios de América Latina y el Caribe, detalló IFR. (Reporte de Javier Leira, editado por Manuel Farías)
Otras noticias de América Latina
- 1
A 40 años del partido contra los All Blacks: cuando el CASI midió su rugby revolucionario ante una potencia
- 2
The Voice of Hind Rajab, la película de la que habla del mundo, se verá en el Festival de Mar del Plata
- 3
La Policía que se llevó a Fred Machado encontró en su casa una copia del contrato de US$1 millón: estaba roto en la basura
- 4
Claudia Sánchez: de la publicidad que le cambió la vida a la decisión de alejarse del medio y el recuerdo del Nono Pugliese