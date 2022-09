Arctic Blue Beverages presenta un nuevo producto ultraprémium en colaboración con Sarpaneva Design y desembarca en la Web3 a través de los NFT

Helsinki--(business wire)--sep. 16, 2022--

Arctic Blue Legacy Gin es el último producto presentado por la empresa en el mercado. Su elaboración es artesanal, en Finlandia, y permanece 24 meses en barricas de roble. Arctic Blue Legacy combina el diseño de cristal de Timo Sarpaneva, conocido en todo el mundo, con la profesionalidad, premiada internacionalmente, del maestro destilador Asko Ryynänen. Arctic Blue Legacy ha recibido los máximos reconocimientos internacionales en la International Wine and Spirit Competition 2021 y en la San Francisco World Spirits Competition 2022.

El diseño exclusivo de la botella de Legacy se basa en el prototipo E415 diseñado en 1976 para Iittala por un referente internacional del diseño finlandés, Timo Sarpaneva (1926-2006). Su prestigioso estuche de madera se inspira en la escultura de Sarpaneva, Gateway to Dreams. De la mano de Sarpaneva Design e Infinity, sus diseños se han adaptado con sutileza a nuevos usos, dando lugar al aspecto de Arctic Blue Legacy.

«Estamos encantados. Esta magnífica oportunidad con un producto extraordinario es muy inspiradora, puesto que continuamos el legado de Timo», afirma Aleksei Sarpaneva, hijo de Timo Sarpaneva y director ejecutivo de Sarpaneva Design.

Los derechos de compra de Arctic Blue Legacy se distribuirán como NFT. Un token no fungible es un registro en una cadena de bloques (blockchain) asociado a un activo digital o físico único y no reproducible. Las principales funcionalidades de los NFT son la prueba de propiedad digital y los beneficios para el titular. Este producto se almacena bajo el cuidado profesional de Arctic Blue Beverages, hasta que el titular del NFT decida ejercer su derecho de compra o transferir la propiedad a través de la blockchain de Ethereum. Arctic Blue Legacy es un producto de lujo, y la prueba de propiedad digital hace posible un mercado secundario global transparente que facilita la comercialización o el regalo del NFT.

Arctic Blue Beverages entra en la Web3 en colaboración con la agencia digital Struggle C&C Ltd.

«Como agencia participante, nos sentimos privilegiados por formar parte de la transformación de Arctic Blue Beverage en la Web3. Es un momento importante, ya que Arctic Blue Beverages es una de las primeras empresas nórdicas que cotizan en bolsa en introducirse en el espacio de los NFT. La tecnología actual ofrece nuevos estándares para la propiedad digital y la creación de comunidades», explica Kasper Karimaa, director ejecutivo de Struggle C&C.

