Arde Parque del Vesubio, un frente de 3 kilómetros

Este es el informe de un incendio masivo que ha estado devorando la ladera del Vesubio desde ayer.

Por ahora, ni viviendas ni vidas corren peligro, pero para contener el incendio, el gobernador Vincenzo De Luca ha pedido una movilización nacional del Departamento de Protección Civil.

"Se necesita el Ejército", enfatizó el Centro de Coordinación de Emergencias de la Prefectura.

El ministro de la Protección Civil, Nello Musumeci, respondió al llamado: "He decretado", anunció por la noche, "la movilización extraordinaria del Servicio Nacional de Protección Civil. Esto permite a nuestro Departamento Nacional asegurar la coordinación de la respuesta del Servicio Nacional para apoyar a las autoridades regionales, incluso con la asistencia de personal y recursos de otras regiones". Seis helicópteros Canadair de la flota nacional y cuatro helicópteros regionales se desplegaron durante todo el día en la zona del incendio, con más de 100 bomberos, voluntarios y otras fuerzas del orden sobre el terreno. Este impresionante esfuerzo ha evitado daños aún mayores, pero la emergencia está lejos de terminar.

Se teme que un cambio en la dirección del viento sea suficiente para empujar el frente hacia zonas residenciales, como ocurrió anoche. "Experimentamos una situación muy crítica", dice Francesco Ranieri, alcalde de Terzigno, epicentro del incendio. "Afortunadamente, el viento inicialmente soplaba hacia arriba, y luego, en cierto punto, se dirigió hacia las casas. Y fue entonces cuando nos asustamos. Pero los vehículos terrestres garantizaron la seguridad de todos. Estaba a pocos kilómetros de las casas. No tuvimos que evacuar a nadie gracias al excelente trabajo de los voluntarios regionales y los bomberos que vigilaron la zona toda la noche".

La columna de humo es visible a decenas de kilómetros de distancia, desde las excavaciones arqueológicas de Pompeya hasta Nápoles. Fragmentos de ceniza se han depositado en numerosas viviendas. Hoy, se han cerrado las rutas turísticas y el acceso a la cima del volcán, y se ha solicitado al Ejército que colabore con la policía local en la gestión del tráfico, el reabastecimiento de camiones cisterna y el traslado de tierra para contener el incendio.

El prefecto de Nápoles, Michele di Bari, activó el Centro de Coordinación de Rescate y convocó al Comité Provincial de Orden Público y Seguridad, tras lo cual se desplazó a la zona del incendio.

El ministro de Medio Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, sigue la situación en contacto con Raffaele De Luca, presidente del Parque Nacional del Vesubio. Se está llevando a cabo una movilización masiva. El recuerdo se remonta al verano de 2017, cuando las llamas devastaron el Vesubio con una ferocidad sin precedentes.

En ese caso, se determinó que se trató de un incendio provocado, lo que ahora es la misma sospecha entre los alcaldes.

Los residentes de Terzigno están lanzando acusaciones: se habían reportado pequeños incendios en el pinar local durante cinco días, probablemente subestimados hasta el desastre de ayer, avivados por el viento y las altas temperaturas. La evaluación de los daños aún es totalmente provisional, pero ya es evidente la profundidad de la herida, tanto para el medio ambiente y la biodiversidad como para la economía local. Incluso viñedos preciados y zonas de gran interés turístico están ardiendo.

Ahora se inicia una carrera contrarreloj para evitar consecuencias peores, considerando que las olas de calor pronosticadas para mañana en Campania podrían complicar el panorama general. Pero el Vesubio no es la única parte de Italia en llamas. Los temores también son altos en Argentario, donde un incendio casi alcanzó la localidad de Porto Ercole. La oportuna intervención del personal y los equipos permitió contener y extinguir las llamas, que afectaron una superficie de aproximadamente 2,5 hectáreas. (ANSA).