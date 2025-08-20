Área de maíz argentino crecería a 7,8 millones has gracias a lluvias: Bolsa Cereales Buenos Aires

(Ajusta título, texto sin cambios)

Por Maximilian Heath

BUENOS AIRES, 20 ago (Reuters) -

El área sembrada con maíz en Argentina crecería un 9,6% interanual en la campaña 2025/26, a 7,8 millones de hectáreas, gracias a las abundantes lluvias registradas en el país sudamericano en los últimos meses, dijo el miércoles la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC) en un informe.

De cumplirse, sería la segunda mayor superficie de maíz cultivada en Argentina detrás de los 8,4 millones registrados en la temporada 2023/24, señaló la Bolsa, que difundió su primera estimación para el maíz de la nueva campaña.

Argentina es el tercer exportador mundial de maíz que, según la entidad, produjo 49 millones de toneladas en el ciclo 2024/25.

“La mejora en las condiciones hídricas registrada durante el otoño e invierno, asegura una buena disponibilidad de humedad en gran parte del área agrícola para el inicio de las siembras tempranas”, dijo la Bolsa de Buenos Aires.

La recuperación de hectáreas que el año pasado no fueron sembradas por temor a la presencia de chicharritas, insectos vectores de enfermedades que afectan la productividad del cultivo, también favorecería la expansión del área del maíz, agregó.

La siembra del maíz comienza en septiembre en Argentina.

CAMPAÑA CON ALTO POTENCIAL

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) el miércoles también señaló el efecto positivo de las lluvias caídas en Argentina en los últimos meses. En un reporte la entidad dijo que la producción de granos podría estar entre sus niveles históricos más altos en la campaña 25/26 gracias a las abundantes lluvias.

Según la BCR, tras las precipitaciones de entre 50 y 150 milímetros que cayeron en los últimos días, las lluvias de agosto llegaron a su nivel récord máximo en la zona agrícola núcleo de Argentina, repitiendo la tendencia de julio.

“La abundancia de agua asegura reservas óptimas para los trigos y también para la próxima siembra de granos gruesos (soja y maíz). Así, la campaña 2025 avanza con un potencial productivo que podría estar entre los más altos de la historia”, dijo la BCR.

Argentina es el mayor exportador mundial de aceite y harina de soja, y un proveedor clave de trigo.

Los productores argentinos ya sembraron todo el trigo 2025/26, cuya producción la BCR estima en un piso de 20 millones de toneladas. La soja se siembra en octubre y la BCR aún no difundió estimaciones para la oleaginosa de la campaña 2025/26.

En la temporada anterior Argentina produjo 49,5 millones de toneladas de soja, de acuerdo a datos de la Bolsa de Rosario. (Reporte de Maximilian Heath; Editado por Walter Bianchi y Eliana Raszewski)