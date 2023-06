Aregawi e Ingebrigtsen calientan la reunión de Lausana

El etíope Berihu Aregawi y el noruego Jakob Ingebrigtsen aseguraron el espectáculo en las pruebas de fondo y medio fondo, este viernes en Lausana, en una reunión de la Liga de Diamante de atletismo disputada con temperaturas frescas.

Los trajes de baño vistos la víspera a orillas del lago Leman fueron cambiados por chaquetas e incluso prendas de abrigo este viernes en el estadio Olímpico de La Pontaise, por los 17 grados centígrados y el tiempo húmedo. Unos quince grados perdidos bruscamente en 24 horas, que enfriaron también los ánimos de atletas y público.

Aregawi, cuarto de los 10.000 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio, fue el protagonista de la noche al convertirse en el quinto hombre más rápido de la historia en los 5.000 metros, al ganar con un tiempo de 12 minutos, 40 segundos y 45 centésimas.

Segundo fue el plusmarquista mundial ugandés Joshua Cheptegei, con un tiempo de 12:41.61.

Además de Cheptegei, solo tres leyendas han corrido más rápido que Aregawi en los 5.000 metros: los etíopes Kenenisa Bekele y Haile Gebrselassie y el keniano Daniel Komen.

Los 5.000 metros se animan dos semanas después de una carrera ya muy rápida en Oslo, donde el etíope Yomif Kejelcha y el ugandés Joshua Kiplimo habían corrido con un crono similar (12:41.73).

"Aregawi estaba muy fuerte esta noche. Yo tenía una pequeña molestia en un tendón, no conseguí seguirle al final", comentó Cheptegei. "Estoy muy contento con esa carrera rápida, ahora voy a concentrarme en el Mundial (19-27 agosto en Budapest). En este momento, muchos atletas son muy rápidos, me alegro de ello. Hay una emulación y eso es importante para nuestro deporte. Mi récord podría ser batido. Todo eso me motiva todavía más en el entrenamiento", añadió.

- Camacho-Quinn vence a Amusan -

En los 1.500 metros, el campeón olímpico noruego Jakob Ingebrigtsen encadenó una tercera victoria esta temporada, con un tiempo de 3 minutos, 28 segundos y 72 centésimas, dos semanas después de batir su récord de Europa (3:27.95) en Oslo.

El nuevo plusmarquista mundial de 3.000 metros obstáculos, el etíope Lamecha Girma (3:29.51), no pudo plantarle batalla en ese kilómetro y medio.

"Fue de nuevo una muy buena carrera para mí la de esta noche. Decidí ajustar mi estrategia de entrenamiento, he hecho más kilómetros en las últimas semanas para llegar en la mejor forma posible al Mundial. No gané en Oregón (en el Mundial de Eugene-2022, derrotado por el británico Wightman), voy a reparar eso en Budapest", aseguró Ingebrigtsen.

En los 100 metros femeninos, la marfileña Marie-Josée Ta Lou ganó su tercera carrera de la temporada en la Liga de Diamante, con un tiempo de 10 segundos y 88 centésimas (-0,8 m/s de viento), en ausencia de sus grandes rivales jamaicanas.

En otro de los duelos más esperados de la noche, la campeona olímpica puertorriqueña Jasmine Camacho-Quinn fue la ganadora en los 100 metros vallas, con un tiempo de 12.40, superando en el pulso a la nigeriana Tobi Amusan (12.47), campeona mundial y plusmarquista mundial.

La siguiente etapa de la Liga de Diamante tiene lugar este domingo en Estocolmo.

Rg/fbx/dr

AFP