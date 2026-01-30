Areolínea portuguesa TAP anuncia reanudación de operaciones en Venezuela

La aerolínea portuguesa TAP anunció el viernes que reanudará a partir del 30 de marzo su conexión con Venezuela, un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump ordenara la reapertura del espacio aéreo del país caribeño

Las aerolíneas internacionales suspendieron sus operaciones en Venezuela a raíz de una alerta aérea emitida el 21 de noviembre por Estados Unidos sobre riesgos en la zona por actividad militar

"TAP confirma que reanudará vuelos a Venezuela el 30 de marzo", dijo a la AFP Filipe Moraes, portavoz de la empresa

Trump anunció su decisión tras una llamada con la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien asumió tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense

American Airlines manifestó en seguida su intención de retomar vuelos a Venezuela

La panameña Copa y su filial colombiana Wingo habían indicado hace tres semanas que retomarían operaciones

Otras aerolíneas internacionales todavía no confirmaron oficialmente su regreso

La autoridad aeronáutica venezolana (INAC) desmintió hace dos semanas una información sobre el retorno de las españolas Iberia, Air Europa y Plus Ultra

El gremio aeronáutico venezolano desestima que la reactivación se concrete antes de marzo

La aerolínea estatal venezolana Conviasa está sancionada por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos desde 2020