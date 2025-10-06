Ares Management compra una participación en activos de EDPR por unos US$2900 millones

6 oct (Reuters) - Ares Management comunicó el lunes que un fondo gestionado por su filial Infrastructure Opportunities ha adquirido a EDP Renovaveis (EDPR) una participación del 49% en una plataforma diversificada estadounidense de energías renovables, una operación que valora en unos US$2900 millones.

La operación eleva la capacidad total propiedad de los fondos Ares Infrastructure Opportunities a unos 5,7 gigavatios en 11 estados y cinco mercados energéticos estadounidenses desde septiembre de 2024.

Según Ares, la operación ampliará su presencia en los principales mercados energéticos nacionales y su exposición a los segmentos de energías limpias de rápido crecimiento.

La gestora de inversiones ha estado redoblando su apuesta por las energías renovables y los activos de infraestructuras en un contexto de creciente demanda de energía, impulsada por los centros de datos y la rápida expansión de la inteligencia artificial.

La operación con EDPR abarca 10 activos que representan unos 1632 megavatios (MW) de capacidad, entre ellos 1030 MW de solar, 402 de eólica y 200 de capacidad de almacenamiento en cuatro mercados eléctricos estadounidenses.

EDPR posee activos de energías renovables en Europa, Norteamérica, Sudamérica y en la región Asia-Pacífico.