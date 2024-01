Porras rechazó una invitación previa del mandatario y afirmó que no renunciará

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha citado de nuevo a la fiscal general del país, Consuelo Porras, después de que rechazara una invitación previa, si bien esta vez el mandatario le ha emplazado a acudir al Consejo de Ministros, encuentro al que está obligada a acudir, citando las leyes guatemaltecas.

"La fiscal no asistió a la invitación y recibimos una carta firmada por un empleado del Ministerio Público y no por la fiscal (...) De fondo la carta no responde a las solicitudes específicas que se le hicieron, y en vista de que esta información no ha sido proporcionada hemos invitado a la fiscal a que asista a le reunión de ministros del próximo lunes 29 de enero a las 9 de la mañana en Casa Presidencial", ha explicado.

Arévalo ha agregado en una rueda de prensa que el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Fiscalía establece "que quien ocupa el cargo de fiscal general está obligada a concurrir a esta junta, es decir, la fiscal debe venir el lunes". Además, se ha negado a opinar sobre la ausencia de Porras, indicando que el pueblo de Guatemala sacará sus conclusiones.

Asimismo, ha manifestado que su renuncia es una solicitud generalizada dentro de la sociedad guatemalteca, ya que "es una persona sancionada internacionalmente por participar en redes de corrupción", que en los últimos meses ha utilizado de forma "espuria" la legislación y la persecución política.

Horas antes, Porras anunció que no asistiría al encuentro con Arévalo y que no renunciará, ya que ha manifestado que le ampara el marco constitucional y que cumplirá con los cuatro años al cargo de la Fiscalía le da el haber sido reelecta, recordando a Arévalo que dicha institución no está supeditada a ningún poder del Estado.

En la víspera, Bernardo había expresado su confianza en poder recibir a Porras, a quien ha señalado como una de las responsables de los intentos por no dejarle asumir el cargo de presidente tras su triunfo en las pasadas elecciones.