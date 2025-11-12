Argelia acepta indultar al escritor francoargelino Boualem Sansal

Argelia ha aceptado una solicitud de Alemania para indultar y trasladar al escritor francoargelino Boualem Sansal, encarcelado desde hace un año, a ese país para que pueda recibir tratamiento médico, informó el miércoles la presidencia.

El presidente Abdelmadjid Tebún, "respondió favorablemente" a una petición de su homólogo Frank-Walter Steinmeier "relativa a la concesión de un indulto a favor de Boualem Sansal", según el comunicado.

"El presidente reaccionó a esta solicitud, que atrajo su atención por su naturaleza y sus motivos humanitarios", añade el texto.

Steinmeier había pedido que Sansal fuera indultado y pudiera recibir atención médica en Alemania "teniendo en cuenta su avanzada edad (...) y su delicado estado de salud".

El novelista y ensayista de 81 años fue detenido en Argel el 16 de noviembre de 2024.

En julio fue condenado en apelación a cinco años de prisión por haber declarado, entre otras cosas, que Argelia había heredado durante la colonización francesa territorios que hasta entonces pertenecían a Marruecos.

