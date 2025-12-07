Argelia.- Al menos 14 muertos y 34 heridos tras volcar un autobús en Argelia

MADRID, 7 de diciembre de 2025 (Europa Press) - Al menos 14 personas han fallecido y otras 34 han resultado heridas este sábado en la localidad argelina de Tabelbalat, en el sur del país, tras volcar un autobús por causas que aún se desconocen, ha informado la agencia estatal de prensa APN citando a los servicios de rescate. El accidente se produjo en torno a las 13.50 horas (hora local) de este sábado cuando un autobús de pasajeros se salió de la carretera nacional 50 por la que circulaba y volcó en la ruta que une las ciudades de Beni Abbes y Tindouf, dejando un balance de víctimas "particularmente elevado", de acuerdo con Protección Civil. Tras conocer la noticia, el presidente argelino, Abdelmayid Tebune, ha expresado "con profundo pesar y dolor" sus "más sinceras condolencias y solidaridad con las familias de las víctimas fallecidas", en una publicación en su cuenta en la red social X. Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el siniestro ni sobre las causas del mismo.