Argelia.- AMP.- La defensa del periodista francés Christophe Gleizes recurre ante el Supremo su condena a pena de cárcel

MADRID, 15 Dic. 2025 (Europa Press) -

Los abogados del periodista francés Christophe Gleizes, condenado a siete años de cárcel en Argelia por "apología del terrorismo", han presentado un recurso de casación solicitando un nuevo juicio para el reportero, mientras que su familia ha enviado en paralelo una solicitud al presidente argelino, Abdelmayid Tebune, para que le conceda un perdón.

Así lo ha anunciado uno de sus letrados, Amiruche Bakuri, en un breve mensaje en su cuenta de la red social Facebook, en el que se ha limitado a mencionar la apelación interpuesta ante el Tribunal Supremo.

Por su parte, la madre de Gleizes, Sylvie Godard, ha enviado al presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, una petición para que le conceda un perdón presidencial, mensaje en el que destaca que la ratificación de su condena a siete años de cárcel han supuesto "un shock inmenso" para su familia.

"Esta sentencia nos resulta incomprensible a la luz de los hechos y de la trayectoria de Christophe como periodista deportivo, impulsado por el deseo y la pasión de contar la historia del fútbol", ha apuntado en su mensaje. "Mi hijo ha demostrado constantemente, a través de sus escritos, respeto y admiración por el pueblo argelino y su fútbol", ha resaltado.

Por eso, con seriedad y emoción, he pedido clemencia al presidente argelino para que recupere su libertad y se reúna con su familia. Su abuela, mi madre, de 102 años, anhela verlo pronto. Instamos al presidente Tebune a que tenga un gesto de humanidad", ha manifestado en la carta, publicada por la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras (RSF).

En este contexto, el director general de RSF, Thibaut Bruttin, ha respaldado la petición presentada por la familia de Gleizes y para "poner fin a una grave injusticia". "Aplaudimos la determinación de Christophe Gleizes, así como la movilización de todos aquellos que están actuando para lograr su liberación", ha argumentado.

"Pedimos a las autoridades argelinas que adopten rápidamente la única decisión posible en este caso: liberar a Christophe y permitir que se reúna con su familia lo antes posible. El proceso legal ya ha concluido; es necesario hacer todo lo posible para encontrar una solución humana a esta dolorosa situación", ha puntualizado Bruttin.

NUEVO RECHAZO DE LAS ACUSACIONES

Por su parte, Emmanuel Daoud, otro de los abogados de Gleizes, ha confirmado que tanto él como Bakuri han presentado el recurso ante el Supremo como "complemento" de la petición de un perdón presidencial.

"El recurso en casación le permite beneficiarse de visitas regulares de mi colega argelino, mientras que Christophe también puede solicitar su liberación ante el Tribunal Supremo", ha reseñado.

"Como parte de la apelación de clemencia, su solicitud de liberación también podría ir acompañada de una solicitud de modificación de su condena", ha esgrimido Daoud, quien ha insistido en que "es fundamental, psicológicamente, para Christophe impugnar cualquier culpabilidad, ya que, como declaró ante el tribunal, simplemente estaba haciendo su trabajo y de ninguna manera violó la ética periodística".

El Tribunal de Apelación de Tizi Uzu confirmó el pasado 3 de diciembre la condena a prisión para Gleizes que había sido emitida por la corte de primera instancia por cargos de "posesión de publicaciones con fines de propaganda lesivos para los intereses nacionales", según declaró su abogado francés, Emmanuel Daoud, a Europa Press.

Gleizes, que trabaja para las revistas 'So Foot' y 'Society', viajó a Argelia en mayo de 2024 y fue detenido poco después por entrar con un visado de turista, cuando iba a informar sobre la época dorada del club local Juventud Deportiva de Cabilia (JSK, por sus siglas en francés).

Los cargos derivan del hecho de que contactó con el jefe del club entre 2015 y 2017, quien es además un alto cargo del Movimiento para la Autodeterminación de Cabilia (MAK), una organización designada como terrorista en 2021 por parte de las autoridades de Argelia.

La primera condena contra Gleizes se produjo en medio de una grave crisis diplomática entre París y Argel, si bien las relaciones bilaterales parecían mejorar tras la concesión del indulto y la liberación por parte de las autoridades del país norteafricano del escritor franco-argelino Boualem Sansal hace poco más de un mes.