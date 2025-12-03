Argelia.- Argelia confirma la condena a siete años de cárcel a un periodista francés por apología del terrorismo

MADRID, 3 Dic. 2025 (Europa Press)

Un tribunal de apelaciones de Argelia ha confirmado este miércoles la condena a siete años de prisión a un periodista francés especializado en fútbol por cargos de "apología del terrorismo", fallo que ha sido rechazado por el Gobierno de Francia, que ha exigido la liberación del reportero.

El Tribunal de Apelación de Tizi Ouzou ha optado por mantener en firme la decisión de la corte de primera instancia que también condenó a Christophe Gleizes, por cargos de "posesión de publicaciones con fines de propaganda lesivos para los intereses nacionales".

El Gobierno de Francia, a través del Ministerio de Exteriores, ha "lamentado profundamente" el dictamen, después de que "su plena cooperación con las autoridades argelinas y las explicaciones de su defensa no hayan sido suficientes para modificar el veredicto".

Es por ello que la cartera diplomática ha exigido la liberación de Gleizes y ha agregado que espera "un resultado favorable para que pueda reunirse pronto con su familia". Asimismo, ha reiterado su compromiso con la libertad de prensa en todo el mundo, según reza un comunicado.

Asimismo, ha subrayado que ha seguido de cerca la situación del ciudadano francés desde su detención en mayo de 2024 y que le ha brindado asistencia y protección consular durante el proceso judicial. "Todos los servicios pertinentes siguen movilizados para atenderle y mantienen contacto regular con él, su familia y sus abogados, que han podido visitarlo y acudir al juicio", ha aclarado.

PERIODISMO NO ES UN DELITO

Reporteros Sin Fronteras ha expresado su consternación por la decisión del tribunal argelino "contra un respetado y consolidado profesional de los medios de comunicación que simplemente cumplía su deber", advirtiendo de que esta medida "prolonga un proceso judicial ya de por sí largo".

"¿Cómo podemos decir esto? ¡El periodismo no es un delito! RSF condena enérgicamente la aberrante decisión del tribunal de apelaciones, que ha decidido mantener en prisión a un periodista que simplemente hacía su trabajo", ha manifestado el director general de RSF, Thibaut Bruttin.

De hecho, ha considerado que el sistema judicial del país africano ha "desaprovechado la oportunidad de obtener un resultado honorable" tras haber "ignorado las peticiones de clemencia, las declaraciones de buena fe de Christophe y las súplicas de sus abogados".

Gleizes, que trabaja para las revistas 'So Foot' y 'Society', viajó a Argelia en mayo de 2024 y fue detenido poco después por entrar con un visado de turista, cuando iba a informar sobre la época dorada del club local Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK).

Los cargos derivan del hecho de que contactó con el jefe del club entre 2015 y 2017, quien es además un alto cargo del Movimiento para la Autodeterminación de Cabilia (MAK), una organización designada como terrorista en 2021 por parte de las autoridades de Argelia.