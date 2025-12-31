Argelia, Burkina Faso y Sudán clasifican a octavos de Copa África

Argelia, Burkina Faso y Sudán avanzaron este miércoles a octavos de final de la Copa África de Naciones (CAN) tras la resolución de la tercera y última jornada del Grupo E.

Ya clasificados desde la segunda fecha, los Zorros del Desierto argelinos aseguraron su primera posición de la llave al imponerse 3-1 a Guinea Ecuatorial en Rabat.

Argelia jugará el martes los octavos de final contra República Democrática del Congo.

En el otro partido del grupo, Burkina Faso se impuso 2-0 a Sudán y tendrá que esperar a la resolución del Grupo F para conocer a su rival en octavos de final.

Los Cocodrilos del Nilo de Sudán, que terminan en la tercera posición de la llave, también lograron clasificar a la siguiente fase, ofreciendo una alegría a un país arrasado desde hace dos años por una guerra civil.

Sudán se medirá el sábado a Senegal en octavos de final.