Argelia compra trigo molinero en licitación, podría ser argentino: operadores

HAMBURGO/PARÍS, 19 ene (Reuters) - La agencia estatal argelina de cereales OAIC ha comprado trigo molinero en una licitación internacional que se cerró el lunes, informaron operadores europeos, que creen que podría ser argentino.

En un primer momento se informó que las compras se situaban en torno a los US$254 por tonelada métrica, incluido el costo y el flete, según indicaron.

El volumen de la compra en términos de tonelaje no estaba claro en un principio.

Las compras de Argelia son de origen opcional, pero los operadores sospechan que el trigo podría proceder de Argentina, que actualmente ofrece precios muy baratos por su gran cosecha nueva.

El trigo se buscó para su envío en dos periodos desde las principales regiones de suministro, incluida Europa: del 1 al 15 de marzo y del 16 al 31 de marzo. Si procede de Sudamérica o Australia, el envío se realiza un mes antes.

Los informes reflejan las valoraciones de los operadores y es posible que más adelante se realicen nuevas estimaciones de precios y volúmenes.

(Reportaje de Michael Hogan en Hamburgo y Gus Trompiz en París, Editado en español por Juana Casas)