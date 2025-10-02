Argelia convoca a Luca Zidane para los clasificatorios al Mundial

El arquero franco-argelino Luca Zidane, uno de los hijos del mítico astro y excapitán de Francia Zinedine Zidane, fue convocado por Argelia para los dos últimos duelos clasificatorios de esa selección para el Mundial 2026, anunció este jueves la federación nacional del país norteafricano.

Luca Zidane cambió a mediados de septiembre su nacionalidad deportiva y optó por representar a Argelia, después de haber sido internacional juvenil con Francia.

A sus 27 años y tras formarse en el Real Madrid, con el que llegó a jugar en el primer equipo en 2018, viste actualmente los colores del Granada, de la segunda división española.

Al no haber vestido nunca la camiseta de Francia en categoría absoluta puede ser ahora seleccionado por Argelia, el país de sus abuelos paternos.

Argelia es líder del Grupo G de la fase de clasificación africana para el Mundial, con 19 puntos.

Necesita para sellar su boleto a la Copa del Mundo o bien una victoria ante Somalia o un empate contra Uganda.

