Argelia criminaliza la colonización francesa como un crimen y exige restitución

ARGEL, Argelia (AP) — Los legisladores en Argelia votaron para declarar la colonización francesa en el país norteafricano como un crimen, y aprobaron una ley que exige la restitución de propiedades tomadas por Francia durante sus 130 años de dominio, entre otras reclamaciones que buscan reparar los agravios históricos.

Francia criticó la ley como un “acto hostil” que amenaza los esfuerzos bilaterales para sanar las heridas del pasado. Los dos países mantienen estrechos lazos culturales y económicos, pero tienen relaciones diplomáticas complicadas.

En una ceremonia solemne cargada de simbolismo, 340 de los 407 miembros de la Asamblea Nacional de Argelia votaron el miércoles por la noche a favor de la ley. La medida se produjo apenas unas semanas después de que varios países africanos hicieran una resolución colectiva para el reconocimiento y las reparaciones por los crímenes de la era colonial.

La ley cubre el período desde el desembarco del ejército del rey Carlos X en las playas de Sidi Ferruch al oeste de Argel en 1830 hasta el 5 de julio de 1962, la fecha de la independencia oficial de Argelia.

El texto prevé la restitución de archivos argelinos y propiedades trasladadas a Francia durante el período colonial, y la transmisión a Argel de mapas detallados de las pruebas nucleares francesas realizadas en Argelia de 1960 a 1966. También pide la repatriación de los restos de algunos combatientes de la resistencia argelina llevados a Francia.

La ley estipula penas de prisión para cualquier acción de un argelino que celebre el colonialismo francés, para ataques a símbolos de la resistencia argelina y “comentarios con connotaciones coloniales”.

Es poco probable que Francia atienda las demandas de la ley.

La ley es “una iniciativa manifiestamente hostil”, dijo la oficina del portavoz del Ministerio francés de Exteriores en un comunicado a The Associated Press. Señaló los esfuerzos bajo el presidente francés Emmanuel Macron para abordar los agravios de la era colonial, y agregó que "continuamos trabajando hacia la renovación del diálogo”, especialmente en temas de seguridad y migración.

En 2017, Macron describió elementos de la historia de Francia en Argelia como un crimen contra la humanidad, pero no llegó a ofrecer una disculpa oficial. Mientras tanto, la resurgente extrema derecha en Francia celebra a los colonialistas.

Se cree que el costo económico del colonialismo en África es descomunal. Argelia sufrió algunas de las formas más brutales de dominio colonial francés.

Casi un millón de colonos europeos tenían mayores privilegios políticos, económicos y sociales, a pesar de que Argelia era legalmente parte de Francia y sus hombres fueron reclutados en la Segunda Guerra Mundial. Cientos de miles murieron en la revolución de Argelia, durante la cual las fuerzas francesas torturaron a detenidos, hicieron desaparecer a sospechosos y devastaron aldeas como parte de una estrategia de contrainsurgencia para mantener su control del poder.

Enormes banderas argelinas adornaban la cámara baja del parlamento mientras el presidente Mohamed Boughali pronunciaba su discurso de apertura el miércoles.

“Hoy, 24 de diciembre de 2025, es un día histórico, para escribir con letras de oro en la historia nacional”, dijo antes de ser interrumpido por legisladores que entonaron una parte del himno nacional argelino: “Oh Francia, la hora del ajuste de cuentas ha llegado (...) hemos jurado revivir Argelia, ¡sean testigos! ¡Sean testigos!”.

El presidente describió la ley como “un mensaje político y una postura moral explícita”.

Funcionarios del gobierno, profesores y exmiembros del parlamento que defendieron el proyecto de ley fueron invitados a la ceremonia. Cuando el presidente declaró la ley adoptada, se escucharon gritos de “¡Allahu Akbar!” (Dios es grande) y “¡Tahya Al Djazair!” (¡Viva Argelia!) desde la sala.

“Este es un día especial para mí, lleno de emoción y orgullo. Hoy marca la culminación de una larga lucha que comenzamos en 2001 con compañeros miembros del parlamento, por la memoria y el honor de todos aquellos que lucharon contra la colonización francesa”, dijo Mohamed Arezki Ferrad, un exlegislador que inició el proyecto de ley, a la AP.

La ley, que contiene cinco capítulos y 27 artículos, declara que no hay prescripción para los crímenes de la era colonial.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.