Argelia.- El Parlamento de Argelia aprueba un proyecto de ley para tipificar como crimen el colonialismo francés

MADRID, 24 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Parlamento de Argelia ha aprobado este miércoles por unanimidad un proyecto de ley, formado por casi una treintena de artículos, para tipificar como crimen el periodo colonial francés, que se prolongó 132 años entre los siglos XIX y XX.

El texto se sustenta en el derecho de los pueblos a la autodeterminación, así como en el principio de no impunidad y reparación histórica. El objetivo es lograr que Francia reconozca y pida perdón por los crímenes cometidos durante aquel periodo, entre ellos "el asesinato y los ataques militares contra civiles".

El uso de armas no convencionales e internacionalmente prohibidas, la colocación de minas, las pruebas nucleares en el Sáhara argelino, ejecuciones extrajudiciales, secuestros, violaciones, el saqueo del tesoro estatal argelino, o la práctica de torturas, son algunos de los cerca de treinta crímenes que relata la norma.

El presidente del Parlamento, Ibrahim Boughali, ha remarcado que la norma no apunta al pueblo francés, sino que lo hace hacia el colonialismo para "proteger la memoria nacional de la nación y del territorio", según recoge el diario 'Echorouk'.

Por su parte, el ministro de Asuntos de los Veteranos, Abdelmalek Tachrift, ha celebrado después de la votación que esta nueva ley "eleva a Argelia a un nivel que le permite enfrentarse en igualdad de condiciones al colonizador opresor".

"El colonialismo cometió graves violaciones, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, cuyas consecuencias se extendieron tanto al territorio como a su gente (...) el deber de justicia histórica, requisito mínimo para la equidad, obliga a quienes perpetraron estos crímenes a asumir su plena responsabilidad histórica ofreciendo una disculpa formal y explícita", ha remarcado.

Asimismo, la ley prevé penas de entre cinco y diez años de cárcel para quienes insulten la memoria de las víctimas y glorifique o justifique el pasado colonial. Argelia no obtuvo la independencia hasta 1962 tras una guerra de liberación, aunque siguió siendo escenario de pruebas nucleares en hasta cuatro años más tarde.