Argelia pide a la UE una sesión del Consejo de Asociación tras un proceso de arbitraje por trabas comerciales

MADRID, 18 Jul. 2025 (Europa Press) - El Gobierno de Argelia ha reclamado a la Unión Europea (UE) la convocatoria de una sesión del Consejo de Asociación para analizar la situación en torno a la decisión del bloque de abrir un proceso de arbitraje contra Argel por presuntas restricciones a nivel comercial y de inversiones, una medida que ha sido criticada por parte de las autoridades del país norteafricano. El Ministerio de Exteriores argelino, que ha afirmado que ha sido notificado de la apertura de este proceso de arbitraje sobre "restricciones al comercio y la inversión", ha expresado su "sorpresa" por esta decisión "prematura y unilateral", argumentando que "es contraria al Acuerdo de Asociación que vincula a Argelia y la UE". Así, ha señalado que ha enviado una carta a la Alta Representante de la UE para Política Exterior y Seguridad Común, Kaja Kallas, para criticar la medida, "que llega tras únicamente dos reuniones de consultas en un corto periodo de dos meses", antes de ahondar en que "seis de los ocho contenciosos planteados por la parte europea están ya en vía de solucionarse". En su misiva, el ministro de Exteriores argelino, Ahmed Ataf, ha afirmado que "nada en la evolución de unas consultas constructivas y serenas justifica una interrupción así de abrupta del diálogo, especialmente debido a que la parte argelina había presentado propuestas concretas sobre los otros dos puntos de divergencia, sin recibir respuesta formal por parte de su homóloga europea". Por ello, ha dicho "lamentar que la parte europea actúe como si el Consejo de Asociación, órgano de decisiones del Acuerdo (de Asociación), no existiera", motivo por el que ha pedido que se celebre una reunión de este organismo, algo que no ha tenido lugar en cinco años "pese a las insistentes demandas de la parte argelina", lo que "priva a los socios de un marco institucional importante". Ataf ha incidido en que la convocatoria "cuanto antes, dentro de los plazos posibles", de esta sesión del Consejo de Asociación podría "permitir un examen global y equilibrado de la totalidad de las preocupaciones de las dos partes, respetando el marco jurídico establecido por el Acuerdo de Asociación", según un comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores argelino a través de su cuenta en la red social Facebook. DEL PROCESO DE ARBITRAJE La petición del jefe de la diplomacia argelina, presidente del Consejo de Asociación durante este año, llega después de que la Dirección General de Comercio y Seguridad Económica de la Comisión Europea presentara una nota verbal a Argelia informando de la apertura del citado proceso de arbitraje contra el país norteafricano por estas limitaciones a nivel comercial y de inversiones. En dicha nota verbal, sostuvo que "lamentablemente, a pesar de que las partes del Acuerdo de Asociación confirmaron su voluntad de resolver este diferendo a través de una decisión del Consejo de Asociación (...), las partes no han obtenido progresos", antes de afirmar que "actualmente no es posible que el Consejo de Asociación arregle el diferendo en línea con el artículo 100, párrafo 2, del Acuerdo de Asociación". El contencioso deriva de las quejas por parte de la Comisión Europea a Argelia por las trabas a las inversiones y exportaciones que encuentran desde 2021 empresas de varios países de la Unión Europea, incluido España, que llevaron al bloque a pedir explicaciones a Argel en junio de 2024, poniendo en marcha el mecanismo bilateral de resolución de disputas. "Hemos invitado a Argelia a iniciar consultas para buscar una solución mutuamente aceptable. Si no se logra, el arbitraje será el siguiente paso", dijo entonces el portavoz de Comercio, Olof Gill, quien destacó que la respuesta del Ejecutivo comunitario responde a una disputa "más amplia" que la que afecta a España. Bruselas, que habla en nombre de los 27 en materia comercial, considera que Argelia no está respetando sus compromisos de liberalización comercial por una serie de restricciones que impone al flujo comercial europeo "desde 2021"; unos obstáculos entre los que fuentes comunitarias señalan las restricciones al comercio de bienes exportados e importados desde España" y al "movimiento de capitales entre Argelia y España". En el caso de España, el Gobierno acudió a Bruselas en junio de 2022 después de que el presidente argelino, Abdelmayid Tebune, procediera a suspender el Tratado bilateral de Amistad por el respaldo del Ejecutivo español al plan de autonomía marroquí para el Sáhara en marzo de 2022, si bien Argel decidió poner fin a estas restricciones en noviembre de 2024.