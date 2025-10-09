Argelia se clasifica al Mundial 2026

La selección de Argelia aseguró este jueves su clasificación al Mundial 2026 gracias a una victoria por 3-0 contra Somalia, un partido en el que brilló el atacante del Wolfsburgo Mohamed Amoura con un doblete.

Riyad Mahrez, que asistió en ambas ocasiones a Amoura, también anotó para rematar la victoria en el Miloud Hadefi Stadium de Orán. Argelia es el cuarto país africano en asegurar su boleto al Mundial tras Marruecos, Túnez y Egipto.

Argelia lidera el Grupo G con 22 puntos en nueve partidos, con cuatro de ventaja sobre Uganda, a falta solo de una jornada por disputarse, y se asegura su quinta participación mundialista en la cita de mediados de año próximo en Estados Unidos, México y Canadá.

Amoura remató un centro de Mahrez directo al fondo de la red (7') para abrir el marcador, y minutos más tarde, el exjugador del Manchester City recuperó un balón muerto en el área y lo remató con precisión (19') para afianzar pronto el control del partido.

Ya en la segunda mitad, Mahrez colgó otro balón aéreo que volvió a aprovechar su mejor socio Amoura (57').

Los Zorros del Desierto, dos veces campeones de la Copa África, llevaban sin clasificar al Mundial desde la edición 2014 en Brasil, donde alcanzaron por primera vez en su historia las eliminatorias directas.

