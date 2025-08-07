Argelia se consolida como primer suministrador de gas a España en julio y la llegada de Estados Unidos sigue al alza

MADRID, 7 Ago. 2025 (Europa Press) -

Argelia se ha consolidado en el mes de julio como el primer suministrador de gas natural a España, con el 32,9% del total llegado al país en ese mes, así como en lo que va de año, por delante de Estados Unidos en ambos casos, cuyas exportaciones siguen de todas maneras al alza en el ejercicio.

En concreto, el gas llegado del país norteafricano, tradicionalmente el principal suministrador de España, ascendió a 10.211 gigavatios hora (GWh) -9330 GWh por tubo (Medgaz) y 881 GWh por metanero-, según datos del boletín mensual de Enagás.

Por su parte, Estados Unidos, que ha llegado a sumar un total de cuatro meses en este 2025 liderando la llegada de gas a España, ha visto en julio dispararse sus exportaciones hasta los 6389 GWh, suponiendo el 20,6% del total e incrementando la cifra casi un 55% con respecto al gas natural licuado (GNL) llegado el pasado mes de junio al país.

A pesar de que estas cifras son inferiores a las registradas en la primera mitad del año, cuando llegaron a alcanzar casi números récord mes a mes, llevan el acumulado de gas procedente de Estados Unidos a los 65.639 GWh en los siete primeros meses, unos registros solo prácticamente superados en el año 2022, cuando con el estallido de la guerra de Ucrania y la crisis energética desatada el país norteamericano se erigió por primera vez en la historia en el principal suministrador de España.

En el acumulado anual, Argelia se consolida con estas cifras de julio en el primer puesto como suministrador de gas natural a España, con el 32,5% del total, por delante del 29,8% que representa el GNL estadounidense.

Mientras, Angola fue el tercer principal suministrador de gas natural a España el pasado mes de julio, con 4112 GWh, el 13,3% del total, por delante de Nigeria -con 4003 GWh y el 12,9%- y de Rusia, que cayó al quinto lugar, con 2150 GWh y el 6,9% del total.

El gas natural no ha estado incluido dentro de los vetos adoptados por la UE contra Rusia, que es el tercer principal sumnistrador a España en lo que va de año con el 12,9%.

En el caso concreto de España, la mayoría del gas natural que llega de Rusia procede de contratos a largo plazo con Yamal LNG, un consorcio liderado por la empresa privada rusa Novatek y en cuyo accionariado hay capital europeo y de otros países.

No obstante, la Comisión Europea presentó en mayo su estrategia para desvincularse totalmente de las importaciones de gas ruso en 2027, que arrancará ya a finales de 2025 con la prohibición de todos los contratos de venta al contado existentes tanto por gasoducto como de GNL.

LOS ALMACENAMIENTOS SUBTERRÁNEOS, EN EL 80% DE LLENADO

En lo que respecta a los almacenamientos subterráneos en España, a 7 de agosto están en el 80% de llenado, por encima de la media europea -alrededor del 70%-. Las plantas de regasificación españolas también se encuentran en alrededor del 60% de llenado.

Por otra parte, en lo que va de año hasta el 6 de agosto, el total de exportaciones ha crecido un 14,5% respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando los 27,1 teravatios hora (TWh), y el total de salidas (demanda más exportaciones) ha crecido un 6,5% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 218,8 TWh.

LA DEMANDA CRECE UN 7,2%. En lo que respecta al consumo de gas en España, aumentó un 7,2% en julio respecto al mismo mes del año anterior, hasta los 25.378 GWh, impulsado principalmente por la demanda del sector eléctrico, que se incrementó un 31,6%.

Sin embargo, la demanda convencional (hogares, industria, comercios) cayó un 3,2% en el mismo periodo, hasta los 16.070 GWh en el mes de julio.