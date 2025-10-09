Argelia vence a Somalia y clasifica al Mundial 2026

CIUDAD DEL CABO, 9 oct (Reuters) - La selección de Argelia añadió el jueves su nombre a la lista de clasificados para el Mundial 2026, convirtiéndose en el cuarto equipo africano que consigue un billete para el torneo tras golear 3-0 a Somalia.

Mohamed Amoura marcó dos goles, con lo que ya suma ocho en la competición, y el capitán Riyad Mahrez anotó el restante.

Con esta victoria, Argelia suma 22 puntos a falta de una jornada en el Grupo G. Será su quinta participación en un Mundial, pero la primera desde Brasil 2014.

El mejor equipo de cada uno de los nueve grupos africanos se clasifica automáticamente para el torneo de Canadá, México y Estados Unidos. Argelia se une a los ya clasificados Marruecos, Túnez y Egipto. (Escrito por Mark Gleeson en Ciudad del Cabo; Editado en español por Javier Leira)