Argelia/Francia.- Macron celebra que el escritor franco-argelino Bualem Sansal "está libre y regresará pronto"

MADRID, 12 Nov. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha celebrado este miércoles que el escritor franco-argelino Bualem Sansal "está libre y regresará pronto" después de que el jefe de Estado de Argelia, Abdelmayid Tebune, haya aceptado indultarle tras una petición presentada por Alemania.

Macron ha llamado a su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier, para expresarle su "profundo agradecimiento por los buenos oficios de Alemania" y su "fructífera cooperación durante los últimos meses en relación con la liberación" de Sansal.

"Trabajamos con total transparencia junto a nuestros amigos alemanes, actuando con plena confianza, y agradezco sinceramente a Steinmeier su disposición a ayudar. (...) La mediación alemana ha desempeñado un papel decisivo en este proceso", ha declarado durante un discurso desde la ciudad francesa de Toulouse.

Asimismo, ha agradecido a Tebune "este gesto de humanidad", mientras que ha dicho que queda a su disposición para conversar "sobre cualquier asunto de interés" para sus países, incluido el periodista deportivo Christophe Gleizes, condenado a siete años de prisión en Argelia por "glorificación del terrorismo".

Macron ha subrayado que la "prioridad" de París "ha sido siempre trabajar eficazmente para lograr" la liberación de Sansal, a pesar de que haya pasado más de un año de su encarcelamiento. Con todo, ha considerado que "este es el resultado de los esfuerzos constantes de Francia y de un método caracterizado por el respeto, la serenidad y la exigencia".

Sansal, de 76 años, fue sentenciado el 27 de marzo a cinco años de cárcel y el pago de una multa de 500,00 dinares (unos 3.300 euros), en medio de las tensiones entre Argelia y Francia, que ha reclamado a las autoridades argelinas que procedan a su excarcelación. La Fiscalía había pedido previamente que esta pena fuera elevada a diez años de prisión durante el proceso de apelación.

El caso abierto contra Sansal deriva de su detención en el aeropuerto de Argel tras la publicación de una entrevista concedida a un medio francés de tendencia ultraderechista en el que afirmó que París cedió territorio marroquí a Argelia durante la era colonial, palabras consideradas por Argel como una afrenta a su soberanía nacional.